Smer-SD: Pri zadržaní Tibora G. boli porušené jeho základné práva

Bratislava 13. augusta (TASR) - Smer-SD chystá právne kroky v súvislosti so zadržaním exprezidenta Policajného zboru Tibora G., ktorého v nedeľu ráno prepustili z policajného zadržania. Podľa strany mali byť porušené jeho základné práva. Poukazuje pritom na spôsob zadržania či neuvedenie jeho dôvodu v stanovenej lehote. Smer sa chce obrátiť aj na Ústavný súd SR.



Líder strany Robert Fico hovorí o hrubom porušení Ústavy SR, ako aj Trestného poriadku. Poukazuje pritom na nečinnosť orgánov činných v trestnom konaní. "Ak je zadržaný obvinený alebo podozrivý, tak ihneď po zadržaní musí byť vypočutý a musí mu byť oznámené, z akých dôvodov bol zadržaný. Zadržaná osoba v tomto prípade môže byť len z dôvodov väzby, keď je predpoklad, že by utekala, páchala ďalšiu trestnú činnosť alebo ovplyvňovala svedkov," vysvetlil.



Tiborovi G. podľa jeho slov od zadržania do prepustenia nikto nepovedal "ani pol slova" o dôvode väzby. Tvrdí tiež, že polícia od jeho vypočutia nevykonala žiadne úkony. Fico skritizoval aj spôsob jeho zadržania. Podotkol, že Tibor G. vždy s políciou spolupracoval aj reagoval na všetky predvolania či obvinenia.



Smer-SD avizuje v tejto súvislosti právne kroky. "Pripravujeme celý rad právnych krokov, pokiaľ ide o hrubé porušenie základných práv," uviedol. Celý proces považuje za zlyhanie vlády. Odvolaný by mal byť podľa neho aj súčasný policajný prezident Štefan Hamran. V tejto súvislosti apeluje na premiéra Ľudovíta Ódora, ktorý je v súčasnosti poverený riadením rezortu vnútra, aj na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú.



Fico zároveň zopakoval, že ide o "špinavú" predvolebnú kampaň na boj s opozíciou, ktorá bude pokračovať až do 30. septembra. Poukázal tiež na to, že proti Tiborovi G. mal svedčiť len jeden svedok, ktorý je podľa strany absolútne nedôveryhodný, pretože mení svoje výpovede.



Tibora G. v nedeľu ráno prepustili z policajného zadržania, pretože prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry naň nevidel dôvody. Naďalej však ostáva obvinený. Zadržali a obvinili ho v piatok ráno v súvislosti s podozrením z korupčnej trestnej činnosti v rámci policajnej akcie Ezechiel 7.



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) podal v sobotu (12. 8.) podnet na väzobné stíhanie Tibora G. aj ďalšieho obvineného Romana S. O Romanovi S. má v nedeľu rozhodovať Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Obvinený je aj nitriansky podnikateľ Norbert B.