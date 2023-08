Smer-SD: R. Fico sa bude uchádzať o pozíciu predsedu vlády

Bratislava 27. augusta (TASR) - Ak Smer-SD vyhrá predčasné parlamentné voľby a zostaví väčšinu, jej predseda Robert Fico sa bude uchádzať o pozíciu predsedu vlády. Strana to uviedla v reakcii na tvrdenia predsedu SNS Andreja Danka, že by Smer-SD obetoval po predčasných parlamentných voľbách pozíciu premiéra v prospech Hlasu-SD.



"Ako predseda Smeru-SSD veľmi jasne vyhlasujem, že pokiaľ Smer-SSD vyhrá nasledujúce parlamentné voľby a budeme schopní zostaviť väčšinovú koalíciu, budem sa štvrtýkrát uchádzať o post predsedu vlády SR," reagoval Fico.



Strana deklaruje, že nemá žiadne dohody o povolebnej spolupráci. Predsedom vlády SR po voľbách bude podľa Smeru-SD buď predstaviteľ víťaznej politickej strany alebo predstaviteľ inej politickej strany, ktorá napriek tomu, že nevyhrá voľby, bude schopná zostaviť väčšinovú vládnu koalíciu.



Smer-SD sa však otvorene prihovára za povolebnú spoluprácu s Hlasom-SD. Strana zároveň ocenila konštruktívnu spoluprácu s SNS pod vedením Danka v rokoch 2016 až 2020.



Danko v nedeľnej diskusnej relácii Na telo tvrdil, že by Smer-SD obetoval po predčasných parlamentných voľbách pozíciu premiéra v prospech Hlasu-SD. Existovať má podľa neho takáto dohoda medzi Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim. Existenciu dohody poprel okrem Smeru-SD aj Hlas-SD.