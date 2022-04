Smer-SD: R. Kaliňák je nevinný človek

Bratislava 23. apríla (TASR) - Strana Smer-SD stojí plne za exministrom vnútra Robertom Kaliňákom. Tvrdí, že je to nevinný človek a je obeťou politických represálií. TASR o tom informoval vedúci tlačového oddelenia Smeru-SD Ján Mažgút.



"Naplnili sa naše slová. Štátna mafia vedená Čaputovou, Hegerom, Lipšicom a Matovičom, ktorá zneužila vyšetrovateľov NAKA, dovydierala generálneho prokurátora a sudcov Špecializovaného trestného súdu, sa rozhodla všetkých oponentov pozatvárať," uviedol Smer-SD vo svojom stanovisku. Poukázal tiež na to, že sobotou sa začína na Slovensku doba temna, "kde sa opozícii zatvárajú ústa putami".



Smer-SD zároveň vyhlásil mobilizáciu za demokraciu a právny štát. Verejnosť pozval v stredu (27. 4.) pred Národnú radu SR.



Obvineného exministra vnútra Roberta Kaliňáka vzali do väzby. V sobotu o tom rozhodol sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Rozhodnutie nie je právoplatné. O sťažnosti bude rozhodovať Najvyšší súd (NS) SR.