Smer-SD: Reformu súdnictva treba zastaviť a proces začať odznova

Bratislava 3. novembra (TASR) - Navrhovanú reformu súdnictva, súdnu mapu, je potrebné zastaviť a celý proces zmeny v justícii začať odznova. Potrebná je najmä odborná a vecná komunikácia s tými, ktorých sa to týka. Pre TASR to uviedol vedúci tlačového oddelenia strany Ján Mažgút.



"Od začiatku sme tvrdili, že súdna reforma, teda rušenie súdov bez akejkoľvek hlbšej logiky a dôveryhodného vysvetlenia, ktorá akurát spôsobí nespokojnosť a chaos v súdnictve, je nezmysel z hlavy ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej," skonštatoval Mažgút.



Tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Naďalej sa počíta so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave. Zostávajúce súdy ostanú ako pracoviská alebo sídla. Zrušiť by sa mali okresné súdy v mestách Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok.



Zmena by sa mala týkať aj krajských súdov. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková plánuje ponechať všetkých osem pracovísk, pričom majú vzniknúť len tri obvody. Sídlom krajských súdov by tak mala byť Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Zmena by mala nastať k 1. januáru 2023.