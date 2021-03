Smer-SD rešpektuje rozhodnutie súdu o predĺžení núdzového stavu

Bratislava 31. marca (TASR) - Opozičný Smer-SD rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR o tom, že predĺženie núdzového stavu je v súlade s Ústavou SR, a berie ho na vedomie. TASR o tom informoval hovorca Smeru-SD Ján Mažgút. Vládne uznesenie o predĺžení núdzového stavu napadol na ÚS Smer-SD a jeho časti s prijatými opatreniami aj generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.



"Generálny prokurátor SR, poslanci za stranu Smer-SD a nezaradení poslanci Národnej rady SR sa obrátili na Ústavný súd SR s otázkou, či ostatné predĺženie núdzového stavu bolo v súlade s Ústavou SR. Berieme na vedomie, že na túto otázku ÚS SR odpovedal kladne, a jeho rozhodnutie rešpektujeme," uviedol Mažgút.



Uznesenie vlády SR o predĺžení núdzového stavu o ďalších 40 dní a prijatých opatreniach zo 17. marca je v súlade s Ústavou SR. Rozhodol o tom v stredu Ústavný súd. Predseda ÚS Ivan Fiačan zároveň potvrdil, že právny stav sa verdiktom súdu nemení.



ÚS musel vo veci rozhodnúť do desiatich dní od doručenia návrhu, teda do štvrtka 1. apríla. ÚS oba návrhy minulý týždeň spojil na spoločné konanie a zároveň ich prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu.



Podľa záveru ÚS na celom území Slovenska je prítomná hrozba epidémie a v dôsledku toho je prítomné aj ohrozenie života a zdravia osôb. Aj v prípade podania generálneho prokurátora, ktorý mal zásadné námietky voči celoplošnému antigénovému testovaniu či zákazu cestovania do zahraničia na rekreačné účely, ÚS potvrdil ústavnosť opatrení.