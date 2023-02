Smer-SD: Riešením rusko-ukrajinského konfliktu sú mierové rokovania

Bratislava 24. februára (TASR) - Riešením rusko-ukrajinského konfliktu nie sú dodávky zbraní, ale mierové rokovania. Vyhlásil to opozičný Smer-SD, ktorý odmieta zaťahovanie SR do tohto konfliktu. Úlohou Slovenska je podľa Smeru-SD poskytovať humanitárnu pomoc.



Humanitárna pomoc Slovenska pre Ukrajinu má podľa Smeru-SD zahŕňať starostlivosť o utečencov aj liečbu ranených, no nie dodávky zbraní a vojenského materiálu. Strana víta a podporuje všetky aktivity smerujúce k ukončeniu konfliktu a nastolenie mieru. Smer-SD zdôraznil, že v deň vypuknutia vojny na Ukrajine odsúdili útok ako jasné porušenie medzinárodného práva.



Strana tvrdí, že každý deň konfliktu predlžuje utrpenie a prináša smrť tisícom vojakov aj civilistov. "Od samého začiatku konfliktu hovoríme, že ide o konflikt dvoch svetových veľmocí, Ruska a USA," uviedol Smer-SD v stanovisku, ktorý zaslal tlačový odbor strany.



Šéf Smeru-SD Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii vyhlásil, že záujem riešiť konflikt na Ukrajine mierovou cestou má Čína. Preto víta, že Čína zverejnila 12-bodový dokument o "politickom urovnaní" tejto krízy. O téme sa predstavitelia Smeru-SD v piatok rozprávali aj s čínskym veľvyslancom a jeho tímom. Fico deklaroval, že Smer-SD podporuje zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska na EÚ a NATO. "Ale to nám nemôže brániť, aby sme mali kritické pohľady, vlastné suverénne postoje," skonštatoval. Mrzí ho, že v EÚ sa v deň výročia začiatku invázie nezaoberali mierovými plánmi.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí v dokumente uviedlo, že všetky strany by mali podporovať Rusko a Ukrajinu v spolupráci a čo najrýchlejšom obnovení dialógu. "Jadrové zbrane nesmú byť použité a jadrové vojny nesmú byť vedené," dodal čínsky rezort diplomacie. Peking tiež Rusko a Ukrajinu vyzval, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a vyhýbali sa "útokom na civilistov a civilné zariadenia".