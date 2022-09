Smer-SD:Rozpad koalície je prejavom absolútnej neschopnosti jej členov

Bratislava 5. septembra (TASR) - Pondelkový definitívny rozpad vládnej koalície je prejavom absolútnej neschopnosti jej členov a ignorancie záujmov ľudí v najťažších časoch zdražovania a oberania krajiny o suverenitu. Vyhlásil to líder opozičného Smeru-SD Robert Fico. Strana žiada prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby vyhlásila referendum vedúce k predčasným voľbám na 29. októbra.



"Smer-SD vytvoril zorganizovaním úspešnej petičnej akcie prezidentke legitímny nástroj, ako túto ústavnú krízu vyriešiť. Stačí, ak 29. októbra vyhlási referendum, ktoré bude viesť k definitívnemu pádu menšinovej vlády, a krátko po tom aj k predčasným voľbám, ktoré sú jediným legitímnym východiskom," povedal Fico.



Smer-SD pripomína, že prezidentka Zuzana Čaputová má podľa Ústavy SR povinnosť zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Kritizuje, že chráni členov súčasnej koalície za každú cenu.



Predseda mimoparlamentného hnutia Republika Milan Uhrík považuje za jediné čisté riešenie súčasnej situácie predčasné voľby. Podľa jeho slov Slovensko nepotrebuje spolok rozhádaných cirkusantov, ale silnú a zodpovednú vládu. Menšinovo sa podľa neho vládnuť nedá. Pripomína, že parlament čaká schvaľovanie štátneho rozpočtu.



Strana SaS oznámila odchod do opozície. Demisiu už podali všetci ministri SaS. Premiér Eduard Heger (OĽANO) vzhľadom na demisie oznámil vstup do menšinovej vlády. S menami nástupcov odchádzajúcich ministrov plánuje najprv oboznámiť prezidentku.