Smer-SD sa obrátil na Ústavný súd ohľadom núdzového stavu

Bratislava 5. októbra (TASR) – Opozičný Smer-SD sa obrátil na Ústavný súd SR so žiadosťou o posúdenie ústavnosti núdzového stavu. Na sociálnej sieti o tom v pondelok večer informoval poslanec Národnej rady SR a predseda strany Smer-SD Robert Fico.



„Smer-SD nemôže akceptovať právnu neistotu, ktorú svojou neprofesionalitou rozosieva vláda Igora Matoviča," uviedol poslanec NR SR.



„Argumentujeme tým, že vláda SR neohraničila územia, na ktorých núdzový stav platí a na ktorých neplatí," uviedol Fico na pondelkovej dopoludňajšej tlačovej konferencii.



Strane chýbalo ešte niekoľko podpisov poslancov, preto vyzval odídencov zo Smeru-SD, ktorí pôsobia v novej strane Hlas-SD, aby sa k návrhu pridali. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu podľa Fica hovorí, že vláda musí povedať, na akom území je núdzový stav vyhlásený. Ústavný súd má podľa Fica rozhodnúť do desiatich dní.







Problémom je podľa neho tiež to, že počas núdzového stavu platia vyššie sadzby za viaceré trestné činy. Fico ešte uplynulý týždeň hovoril, že rozhodnutie o núdzovom stave prijala vláda mocensky a silou, a je nekvalifikované a protiústavné.



V rozhodnutí o vyhlásení núdzového stavu mu chýba odôvodnenie, ktoré ľudské práva sa obmedzujú a ktoré nie. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) minulý týždeň reagoval, že vláda vyhlásila núdzový stav bez toho, aby obmedzila základné ľudské práva a slobody.