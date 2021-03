Smer-SD sa obrátil na ÚS v súvislosti s predlžovaním núdzového stavu

Bratislava 22. marca (TASR) - Opozičný Smer-SD sa obrátil na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti s predĺžením núdzového stavu o ďalších 40 dní. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda strany a expremiér Robert Fico. Namieta nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia vládneho kabinetu. Strana hovorí, že uznesenie vlády zo 17. marca, ktorým o predĺžení núdzového stavu rozhodla, je v rozpore s Ústavou SR aj s ústavným zákonom o bezpečnosti štátu, ktorý hovorí o podmienkach vyhlasovania a predlžovania núdzového stavu.



"Sme presvedčení, že predĺženie núdzového stavu o ďalších 40 dní bolo aktom svojvôle vlády SR, že toto rozhodnutie nespĺňa prísne kritéria ústavnosti, ako ich predpokladá ústavný zákon o bezpečnosti štátu. Rovnako sme presvedčení, že neexistujú ani žiadne parametre na odôvodnenie toho, v akom rozsahu boli obmedzené základné ľudské práva a slobody," vyhlásil Fico. Podčiarkol, že v čase mieru niet závažnejšieho právneho rámca, v ktorom sa obmedzujú ľudské práva, ako je núdzový stav. Aj preto by podľa neho malo rozhodnutie vlády spĺňať najprísnejšie obsahové, kvalitatívne aj formálne požiadavky a malo by byť riadne odôvodnené. Dodal, že v Smere-SD budú rešpektovať rozhodnutie ÚS.



Boris Susko (Smer-SD) tvrdí, že existujú aj také opatrenia na riešenie pandémie, ktoré by nemuseli byť naviazané na núdzový stav. Ako príklad uviedol opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri úprave podmienok, za ktorých môžu byť otvorené rôzne prevádzky.



Šéf Smeru-SD poukázal aj na aktuálnu koaličnú krízu. Poukázal na zloženie koalície z "neštandardných" politických subjektov. Takéto strany podľa neho nevedia garantovať stabilitu ani sociálny dialóg. Slovensko je preto podľa neho pri nich odsúdené na chaos a ostré vnútrokoaličné spory. Myslí si však, že koalícia urobí všetko preto, aby neboli predčasné parlamentné voľby. Za jedinú možnosť ich vyvolania preto považuje úspešné referendum.