Smer-SD sa so zákonom o COVID preukazoch obráti na Ústavný súd

Bratislava 24. júla (TASR) - Opozičný Smer-SD sa s novelou zákona, ktorá hovorí o zohľadňovaní očkovania pri opatreniach, obráti na Ústavný súd (ÚS) SR . Urobí tak po jej schválení Národnou radou (NR) SR. Novelu označuje za diskriminačnú. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico v parlamente. Dodal, že strana požiada o pozastavenie účinnosti novely aj o jej vyhlásenie za protiústavnú. Na ÚS sa chce Smer-SD obrátiť ešte nadchádzajúci týždeň.



"Návrh zákona je diskriminačný a porušuje základné ľudské práva ľudí, ktorí sa rozhodnú nezaočkovať. Je v rozpore s Ústavou SR a medzinárodnými predpismi, ktoré jednoznačne zakazujú vytvárať akýkoľvek tlak na ľudí, aby podstúpili očkovanie experimentálnymi a neoverenými vakcínami a podčiarkujú dobrovoľnosť očkovania," povedal Fico s tým, že návrh delí ľudí na dve kategórie. Pýta sa, čo vládu vedie k znásilňovaniu a zneužívaniu verejnosti.



Fico dodal, že Sme rodina a OĽANO sa navzájom pri dohode o podpore tohto návrhu vydierali. Pripomenul, že predseda Sme rodina a NR SR Boris Kollár len v piatok (23. 7.) avizoval, že budú proti. Následne malo podľa jeho slov OĽANO koaličného partnera vydierať tým, že im nepodporí nájomné byty. Rovnako kritizuje kompromis medzi hnutiami o preplácaní testov na COVID-19 neočkovaným do práce, školy či do obchodov. Fico i Peter Pellegrini (nezaradený) hovoria o kšefte vládnej koalície.



Pellegrini rovnako kritizuje postoj Sme rodina. Hnutie podľa jeho slov začína byť typické obchodovaním pri dohodách v koalícii a návrhoch zákonov. Pellegrini deklaroval, že proti novele jeho poslanci zahlasujú aj v druhom čítaní. Návrh podľa nich znižuje kvalitu života ľudí, ktorí sa očkovať nechcú.