Smer-SD si pripomenul SNP, nevyhol sa však kritike situácie v krajine

Bratislava/Zvolen 29. augusta (TASR) – Predstavitelia opozičného Smeru-SD si v pondelok vo Zvolene pripomenuli 78. výročie Slovenského národného povstania (SNP). Vyzvali na to, aby si ľudia ctili svojich predkov a to, čo pre krajinu v rámci bojov proti fašizmu urobili. Nevyhli sa však ani kritike súčasnej vládnej garnitúry a situácii v krajine.



"Treba si uctievať SNP," odkázal líder Smeru Robert Fico. V úcte podľa neho treba mať všetkých tých, ktorí stáli za povstaním nielen politicky, ale aj tí, ktorí odišli bojovať do hôr.



Nemyslí si však, že odkaz účastníkov SNP sa podarilo naplniť. Krajina podľa neho nie je demokratická, nestojí na pluralizme politických strán a hovorí o snahe zmariť opäť referendum. Slovensko podľa neho nie je ani slobodné, keďže si nie každý môže povedať vlastný názor. Odmieta tiež, že by SR bolo suverénnym a zvrchovaným štátom, kde by sa občanom dobre žilo. "Pre nezmyselné a nefunkčné sankcie sme vystavení najväčšiemu zdražovaniu," zdôraznil Fico.



Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár označil SNP nielen za najväčšie povstanie národa proti fašizmu v Európe, ale pripomenul tiež položenie základov budúceho štátu SR. Podľa Ľuboša Blahu netreba zabúdať na to, že zásadnú úlohu pri SNP zohrali komunisti a že fašizmus v súčasnej vláde pretrváva, Richard Takáč podotkol, že mier pre krajinu pred 78 rokmi neprišiel zo západu, ale z východu.



Čestným hosťom osláv SNP vo Zvolene, ktoré usporiadal Smer-SD, bol aj ruský veľvyslanec na Slovensku Igor Bratčikov. Ako rečník vystúpil tiež zástupca bieloruskej ambasády. Fico ich prítomnosť odôvodnil tým, že pozývali zástupcov krajín bývalého ZSSR, ale aj krajín, ktoré SNP podporovali. Okrem spomínaných dvoch sa údajne ostatní za neúčasť ospravedlnili.



Smer-SD zároveň skritizoval, že sa verejnosť nemohla zúčastniť na oslavách výročia SNP v Banskej Bystrici. Ku kritike sa pridali aj mimoparlamentné strany SNS a Hlas-SD. "Ak nechceme, aby sa neopakovali dejiny v ich tragickej podobe, už nikdy nedovoľme politikom, aby si sprivatizovali oslavy SNP," uviedol predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini na sociálnej sieti.