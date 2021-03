Smer-SD sa obráti na ÚS pre okolnosti predĺženia núdzového stavu

Bratislava 19. marca (TASR) - Opozičný Smer-SD chce v pondelok (22. 3.) podať na Ústavný súd (ÚS) SR návrh, na základe ktorého by mal posúdiť ústavnosť predĺženia núdzového stavu. Podľa predsedu strany Roberta Fica je predĺženie núdzového stavu protiústavné. Vidí šancu, že ÚS skonštatuje, že tento spôsob predlžovania nezodpovedá zákonným podmienkam. Myslí si, že návrh schválili bez predchádzajúceho odôvodnenia a uznesenie o predĺžení schválili až dodatočne.



"S vysokou pravdepodobnosťou to prebehlo tak, že niekto tam dobehol a povedal, že ideme predĺžiť núdzový stav. Tak to predĺžili a potom niekto po hlasovaní spísal uznesenie," povedal na piatkovej tlačovej konferencii Fico. Takýto postup predlžovania núdzového stavu, ktorý súvisí s obmedzením základných ľudských práv, je podľa neho neústavný a neakceptovateľný.



Z ústavného zákona o bezpečnosti podľa Fica vyplýva, že návrh na predĺženie núdzového stavu musí mať jasne uvedené dôvody. Musí tiež obsahovať mieru nevyhnutnosti obmedzujúcich opatrení, ako aj analýzu toho, prečo sa navrhuje a aké sú skúsenosti z predchádzajúceho predĺženia núdzového stavu. "Nič také vláda neurobila. Je to odraz hlbokej morálnej, právnej, ústavnej a politickej krízy, v ktorej sa táto vládna koalícia nachádza," povedal Fico.



Núdzový stav na Slovensku sa v dôsledku pandemickej situácie od soboty (20. 3.) predĺži o 40 dní. Rozhodla o tom vláda na stredajšom (17. 3.) rokovaní, vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) po rokovaní vlády povedala, že predĺženie bolo schválené konsenzuálne. Do piatka platí núdzový stav, ktorého predĺženie o 40 dní schválil kabinet 8. februára.



Aj v prípade stredajšieho rozhodnutia vlády musí prísť do 20 dní k odobreniu parlamentom. Tento systém má byť "ústavná poistka" v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike.