Smer-SD víta rozhodnutie Ústavného súdu o režime na hraniciach

Bratislava 14. júla (TASR) – Opozičný Smer-SD víta rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorým pozastavil účinnosť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Vyhláška od 9. júla stanovila povinnosť karantény okrem výnimiek pre všetkých ľudí prichádzajúcich na Slovensko, ktorí nie sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Vyhlášku napadol na Ústavnom súde Smer-SD.



„Očkovanie musí byť dobrovoľné a ak sa niekto rozhodne nezaočkovať, nemôže byť za to ani priamo, ani nepriamo diskriminovaný. Vyhláška je preto podľa nás v Smere–SD diskriminačná a napadli sme ju kvalifikovaným spôsobom na ÚS SR. Povinná karanténa súčasne spôsobuje obrovské škody na slovenskom cestovnom ruchu," skonštatoval hovorca strany Ján Mažgút.



Smer-SD pri svojom podaní argumentoval, že takýto právny predpis diskriminuje nezaočkovaných v uplatňovaní ich ústavného práva na slobodu pohybu a pobytu a práva na slobodný vstup na územie SR.



ÚS prijal návrh 31 opozičných poslancov parlamentu na ďalšie konanie v celom rozsahu, o samotnom súlade vyhlášky s Ústavou SR bude ešte rozhodovať.



Vyhláška ÚVZ reagovala na vládnu aktualizáciu cestovného semafora. Pre nezaočkovaných okrem výnimiek určila povinnosť nastúpiť do 14-dňovej karantény s možným ukončením skôr s negatívnym RT-PCR testom. Karanténu okrem očkovaných vyňala napríklad pre osoby od 12 do 18 rokov veku, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemal povinnú karanténu. Netýkala sa ani ľudí, ktorí sa nemôžu zaočkovať zo zdravotných dôvodov, povolaní, ktoré mali výnimku aj predtým, či prechádzajúcich, ako sú posádky lietadiel, vlakov, vodiči nákladných vozidiel či pracovníci pohrebnej služby.