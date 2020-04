Smer-SD: Vláda prijala opatrenia v DSS, ale sú stále nedostatočné

Bratislava 28. apríla (TASR) - Vďaka tlaku opozičného Smeru-SD sa začala riešiť krízová situácia v dôsledku pandémie nového koronavírusu v domovoch sociálnych služieb (DSS). Vyhlásil to po skončení mimoriadneho parlamentného sociálneho výboru opozičný poslanec Smeru-SD Erik Tomáš. Napriek prijatým opatreniam ich však strana považuje za nedostatočné.



"Sme radi, že vďaka nášmu tlaku sa podarilo prijať niektoré opatrenia v DSS. Na druhej strane opatrenia stále považujeme za nedostatočné. Vláda hrubo podcenila situáciu v domovoch sociálnych služieb," skonštatoval Tomáš. Exminister práce a súčasný poslanec Ján Richter (Smer-SD) ho tiež doplnil s tým, že tlak opozície bol úspešný. "Nielen pre nás, ale hlavne pre tých, pre ktorých sme výbor zvolávali, teda klientov a zamestnancov DSS. Keby nebol tlak, testovať by sa nezačalo," povedal Richter.



Tomáš upozornil na to, že aj samotný sociálny výbor vyslovil znepokojenie nad krízovou situáciou v DSS. "Vláda najprv nechcela testovať, po našom tlaku zmenila názor a od pondelka (27. 4.) sa začalo testovanie všetkých klientov a zamestnancov DSS. Odborníci skonštatovali, že spomínané rýchlotesty sú veľmi vhodné na monitorovanie situácie v DSS, dokážu určiť, či je v komunite nákaza," priblížil Tomáš. Pripomenul však, že premiér Igor Matovič (OĽaNO) "chcel tieto testy hádzať do Dunaja". "Prečo sú opatrenia nedostatočné? Je fakt, že bol konštatovaný nedostatok ochranných pomôcok v DSS," doplnil Tomáš. Ministerstvo práce podľa jeho slov ubezpečilo sociálny výbor, že zatiaľ nie je problém s nedostatkom personálu, ak by vznikol, vláda má záložný plán a môže využiť rezervný personál.



Strana chce monitorovať, ako bude vláda napredovať s testovaním zamestnancov a klientov DSS. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) má na mesačnej báze informovať výbor o stave v DSS a testovaní.



Celkovo Tomáš v súvislosti so šíriacou sa nákazou v DSS len skonštatoval, že je mu ľúto, že vláda sa takto správa k seniorom, ktorí sú ohrození ochorením COVID-19.