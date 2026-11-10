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Smer-SD vníma postoj Tarabu k novele o kajúcnikoch ako politikárčenie
Richter spolu s podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom (Smer-SD) sa zároveň ohradili voči kritike opozície k návrhu.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Koaličný Smer-SD vníma postoj nezaradeného poslanca Národnej rady (NR) SR Tomáša Tarabu k návrhu týkajúceho sa spolupracujúcich osôb, tzv. kajúcnikov, ako politikárčenie. Argumentuje, že ak mal Taraba k novele výhrady, mohol ich ešte v úvodnom procese tlmočiť a návrh pripomienkovať. Vyplýva to z vyjadrenia šéfa poslaneckého klubu Smeru-SD Jána Richtera pre novinárov v Národnej rade (NR) SR.
„Tomáš Taraba ako minister a ako podpredseda vlády mal veľký priestor sa k zákonu vyjadriť. Mohol ho pripomienkovať. On sedel vedľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a hlasoval za ten zákon. Neviem, čo sa stalo, či je to prerod, alebo najskôr bol kotrmelec dopredu, teraz bol kotrmelec dozadu, že ten zákon v tejto chvíli odmietol podporiť. Jeho poslanci, ktorí ho nejak podporujú, mali možnosť sa takisto k tomu vyjadriť a dať návrhy a pripomienky k tomu zákonu. Nič také sa jednoducho neudialo,“ skonštatoval Richter.
Myslí si, že Taraba tento krok nerobí na základe objektívneho hodnotenia. Vidí za tým politikárčenie „alebo niečo iné, čo je pred ním v súvislosti so zakladaním novej politickej strany“. „Iné dôvody pragmatické nevidím,“ doplnil.
Odmietol tiež vyjadrenie, že Smer-SD chce hlasovanie o návrhu odložiť. Deklaroval, že o ňom chcú hlasovať. Zároveň vyhlásil, že prijmú výsledok hlasovania. „Ja som zvolal predsedov poslaneckých klubov vládnej koalície pred týmto hlasovaním, kde sme ich doslova požiadali, aby sme každopádne v utorok o tomto návrhu hlasovali. Aby sme jasným spôsobom zadokumentovali, aký máme k nim prístup, a odmietli manipulácie, špekulácie, vydierania, ktoré tu predtým boli vyjadrené,“ okomentoval.
Richter spolu s podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom (Smer-SD) sa zároveň ohradili voči kritike opozície k návrhu. Odmietli vyjadrenia, že má ísť o „zákon Tibora Gašpara“. „Nie je to zákon, ktorý má mne pomôcť. Tie nezmysly opozičných politikov, ktoré sa tu šíria, chcem absolútne poprieť,“ doplnil Gašpar. Úprava má podľa neho moderným spôsobom nastaviť inštitút tzv. kajúcnikov, nie ohroziť boj s organizovaným zločinom.
V NR SR zatiaľ neprešla novela Trestného poriadku, ktorá má zmeniť systém benefitov pre tzv. kajúcnikov. Poslanci totiž v utorok neschválili okamžité postúpenie novely do tretieho čítania. O novele budú hlasovať v stredu (11. 11.) o 11.00 h. Za návrh na postúpenie do tretieho čítania hlasovalo zo 150 prítomných poslancov len 75. Proti návrhu boli okrem celej opozície aj nezaradení poslanci Tomáš Taraba, Roman Malatinec a Peter Slyško.
„Tomáš Taraba ako minister a ako podpredseda vlády mal veľký priestor sa k zákonu vyjadriť. Mohol ho pripomienkovať. On sedel vedľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a hlasoval za ten zákon. Neviem, čo sa stalo, či je to prerod, alebo najskôr bol kotrmelec dopredu, teraz bol kotrmelec dozadu, že ten zákon v tejto chvíli odmietol podporiť. Jeho poslanci, ktorí ho nejak podporujú, mali možnosť sa takisto k tomu vyjadriť a dať návrhy a pripomienky k tomu zákonu. Nič také sa jednoducho neudialo,“ skonštatoval Richter.
Myslí si, že Taraba tento krok nerobí na základe objektívneho hodnotenia. Vidí za tým politikárčenie „alebo niečo iné, čo je pred ním v súvislosti so zakladaním novej politickej strany“. „Iné dôvody pragmatické nevidím,“ doplnil.
Odmietol tiež vyjadrenie, že Smer-SD chce hlasovanie o návrhu odložiť. Deklaroval, že o ňom chcú hlasovať. Zároveň vyhlásil, že prijmú výsledok hlasovania. „Ja som zvolal predsedov poslaneckých klubov vládnej koalície pred týmto hlasovaním, kde sme ich doslova požiadali, aby sme každopádne v utorok o tomto návrhu hlasovali. Aby sme jasným spôsobom zadokumentovali, aký máme k nim prístup, a odmietli manipulácie, špekulácie, vydierania, ktoré tu predtým boli vyjadrené,“ okomentoval.
Richter spolu s podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom (Smer-SD) sa zároveň ohradili voči kritike opozície k návrhu. Odmietli vyjadrenia, že má ísť o „zákon Tibora Gašpara“. „Nie je to zákon, ktorý má mne pomôcť. Tie nezmysly opozičných politikov, ktoré sa tu šíria, chcem absolútne poprieť,“ doplnil Gašpar. Úprava má podľa neho moderným spôsobom nastaviť inštitút tzv. kajúcnikov, nie ohroziť boj s organizovaným zločinom.
V NR SR zatiaľ neprešla novela Trestného poriadku, ktorá má zmeniť systém benefitov pre tzv. kajúcnikov. Poslanci totiž v utorok neschválili okamžité postúpenie novely do tretieho čítania. O novele budú hlasovať v stredu (11. 11.) o 11.00 h. Za návrh na postúpenie do tretieho čítania hlasovalo zo 150 prítomných poslancov len 75. Proti návrhu boli okrem celej opozície aj nezaradení poslanci Tomáš Taraba, Roman Malatinec a Peter Slyško.