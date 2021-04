Smer-SD vyzbieral 300 000 podpisov na referendum za predčasné voľby

Bratislava 23. apríla (TASR) – Smer-SD vyzbieral 300 000 podpisov na vyhlásenie referenda za predčasné voľby. Informoval o tom predseda strany Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii. Záverečné číslo v rámci celej referendovej iniciatívy, do ktorej sa zapojili aj iné subjekty, by podľa neho mohlo byť známe v pondelok. Predpokladá, že toto číslo bude okolo 500 000. Deklaroval, že Smer-SD urobí všetko pre to, aby bolo referendum úspešné.



Fico skonštatoval, že v rámci strany a jej štruktúr ukončili zber podpisov v stredu (21. 4.), pretože potrebovali čas na doručenie vyzbieraných hárkov na centrálu strany. Podľa Ficových slov by sa referendum mohlo konať v septembri. „Bude aj o tom, aké Slovensko ľudia chcú mať," poznamenal. Ak bude referendum úspešné a budú predčasné voľby, ľudia v nich podľa neho môžu rozhodnúť, či chcú suverénne Slovensko alebo politikov, ktorí počúvajú pokyny zo zahraničia.



Fico tiež poznamenal, že predstavitelia subjektov zapojených do referenda by nemali vyvolávať rozpoltenosť voličov a hovoriť o možných alternatívach návratu terajšieho kabinetu. Hovorí, že voliči, ktorí chcú referendum, už nechcú súčasnú vládu.



Petičný výbor zverejnil podpisové hárky v rámci referendovej iniciatívy začiatkom februára. Petíciu iniciovali opozičný Smer-SD a mimoparlamentný Hlas-SD, pridala sa k nim aj neparlamentná SNS. Hlas-SD už počas dňa informoval, že vyzbieral 285.000 podpisov.



Strany deklarujú, že má ísť o apolitické občianske referendum. Iniciatívu podporila aj Konfederácia odborových zväzov SR. Občanov sa chcú v referende pýtať, či súhlasia s tým, aby sa skrátilo ôsme volebné obdobie NR SR tak, aby sa parlamentné voľby vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda. Na vyhlásenie referenda treba 350.000 podpisov od občanov.