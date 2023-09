Smer-SD vyzýva na podporu mimoriadnej schôdzi k hranici s Maďarskom

Bratislava 17. septembra (TASR) - Strana Smer-SD vyzýva politické strany na podporu otvorenia utorkovej (19. 9.) mimoriadnej schôdze Národnej rady SR k dočasnému obnoveniu kontrol na hraniciach s Maďarskom, ktorú iniciovala. Jej líder Robert Fico zároveň vyzval vládu, aby prestala hrubo porušovať zákon o pobyte cudzincov.



"Žiadame ostatné politické strany, aby bola schôdza otvorená. Musíme dať vláde úlohu prijať vládne nariadenie, aby obnovila hraničné kontroly s Maďarskom," uviedol na nedeľnej tlačovej konferencii Fico.



Skritizoval, že hranica s Maďarskom nie je strážená a nelegálni migranti môžu voľne vstupovať na územie SR. Tiež to, že dostávajú povolenie na pobyt na Slovensku v rozpore so zákonom a na základe vymyslených a falošných údajov. Podľa Fica to potvrdila návšteva oddelení cudzineckej polície v Trenčíne. "Policajti vôbec nepreverujú ich meno a nemajú ani šancu, lebo nemajú pri sebe žiadne doklady totožnosti," skonštatoval.



Nerozumie nečinnosti vlády. Zopakoval, že sa z nej stala organizovaná zločinecká prevádzačská skupina. Podotkol, že ak Nemecko a Česko pristúpi k zatvoreniu hraníc, situácia bude ešte horšia.