Smer-SD vyzýva opozíciu i občanov na rešpektovanie iných názorov
Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar skonštatoval, že mnohé očakávania občanov sa nenaplnili a súčasná situácia je v mnohých ohľadoch horšia, ako bola v roku 1989.
Nitra 17. novembra (TASR) - Rešpekt k inému názoru bol nosnou témou podujatia, ktoré pri príležitosti Nežnej revolúcie zorganizovala v pondelok podvečer v Nitre strana Smer-SD. Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar skonštatoval, že mnohé očakávania občanov sa nenaplnili a súčasná situácia je v mnohých ohľadoch horšia, ako bola v roku 1989. „Máme tu streľbu na predsedu vlády, ale v prvom rade na človeka Roberta Fica za to, že má iný názor, za to, že si dovolil povedať, aké vyznáva hodnoty," skonštatoval.
Pripomenul, že verejné spomienkové zhromaždenia organizované opozíciou sa nazývajú protesty. „Kladiem si otázku, proti čomu protestujete? V roku 2023 tu boli slobodné voľby, z nich vzišla vláda, na čele ktorej stojí Robert Fico. Rešpektujte tieto výsledky,“ vyzval Gašpar opozíciu.
Poslanec NR SR Ján Richter tiež vyzval občanov na rešpektovanie iných názorov. „Vláda vzišla zo slobodných demokratických parlamentných volieb. Skutočnosť je však taká, že tí naši oponenti, opozícia, celé dva roky dokazujú, že nikdy neakceptovali, nikdy neprijali výsledok týchto volieb. Chcú ho zmeniť na uliciach nenávisťou proti nám, čoho je výsledok aj atentát na nášho predsedu a premiéra slovenskej vlády,“ povedal Richter.
Pripomenul, že názor poslancov za Smer-SD, na ktorom sa zhodla celá koalícia, je, že chcú robiť zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany. „Vážime si partnerov aj na západe, aj na východe. Robíme všetko preto, aby sa ten vojnový konflikt čím skôr skončil a aby celá Európa a podľa možností aj svet, boli bez vojen. Aj keď niektoré skutočnosti smerujú k skôr opačným trendom,“ povedal Richter.
