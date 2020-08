Smer-SD začne so zberom podpisov na odvolanie M.Krajniaka a E.Hegera

Bratislava 29. augusta (TASR) - Poslanci klubu Smer-SD by mali v stredu (2.9.) počas mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR začať so zberom podpisov na odvolanie ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) a ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO). Informoval o tom predseda Smeru-SD Robert Fico po sobotňajšom rokovaní predsedníctva strany, ktoré o tom rozhodlo.



"Nemôžeme akceptovať, akým spôsobom minister práce, celá politická strana Sme rodina aj ďalší poslanci vládnej koalície oklamali ľudí, pretože pred voľbami hlasovali za mnohé sociálne opatrenia a teraz ich popreli," uviedol Fico. Poukázal napríklad na dôchodky či minimálnu mzdu. Tvrdí, že vláda okradla dôchodcov a berie ľuďom aj príplatky za prácu v nedeľu. Označil ich za politických podvodníkov.



Aj preto podľa jeho slov predsedníctvo požiadalo klub strany, aby na najbližšej schôdzi poslanci vyzbierali podpisy na odvolanie Krajniaka, lebo je podvodník. Hegera chce Smer-SD odvolávať podľa Fica pre jeho nespôsobilosť a neschopnosť, ale najmä v súvislosti so "škandálom vyťahovania peňazí zo štátneho rozpočtu cez dvorného právnika OĽANO" Michala Miškoviča.



"Sú tam veľké ekonomické zlyhania na jeho strane. Za mňa najväčší škandál zo strany OĽANO je to, akým spôsobom sa rozhodli vyberať peniaze zo štátnych organizácii a ministerstiev cez právnika pána Miškoviča," uviedol podpredseda Smeru-SD Erik Kaliňák. Celý proces bol podľa jeho slov zrejme riadený z Úradu vlády (ÚV) SR, pretože majú informácie, že Miškovič robil aj u premiéra Igora Matoviča (OĽANO).