Smer-SD: Zákon na pomoc podnikateľom nerieši hospodárske problémy

Bratislava 7. júla (TASR) - Zákon z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktorý má pomôcť podnikateľskému prostrediu, je len slabou náplasťou na hospodárske problémy Slovenska. Tvrdí to strana Smer-SD. Kritizuje najmä to, že návrh obsahuje zrušenie bankového odvodu, ale aj samotný legislatívny proces, keďže parlament by sa ním mal zaoberať v skrátenom režime.



Poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD) je presvedčený, že návrh zákona nemá nič spoločné s koronakrízou. "Tento zákon neprešiel žiadnym medzirezortným pripomienkovým konaním a skrátené legislatívne konanie sa robí vtedy, keď sú ohrozené životy, zdravie ľudí alebo hrozia hospodárske škody," upozornil v utorok na tlačovej konferencii v parlamente Kamenický s tým, že návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočet v objeme 153 miliónov eur. "Beriem ho ako slabú náplasť, ktorá nerieši problémy slovenského hospodárstva," vyhlásil Kamenický.



Tzv. podnikateľské kilečko podľa Kamenického spôsobí zmenšenie peňazí, ktoré dostane štátny rozpočet o 153 miliónov eur. "Zákon nerieši základné veci, čo sa týka znovunaštartovania hospodárstva. Sú tam veci typu, či sa bude burčiak predávať pred 15. augustom alebo nie. Rieši reklamačné poriadky, prevádzkové poriadky, ale aj to, že cestovné kancelárie nemusia odovzdať poistné zmluvy Slovenskej obchodnej inšpekcii," tvrdí Kamenický.



Tiež je presvedčený o tom, že zmeny týkajúce sa bankového odvodu nemajú v tomto návrhu zákona čo robiť. "Aký to má súvis s novým koronavírusom? Prečo máme odpustiť bankám 300 miliónov eur a nemáme peniaze na 13. dôchodky? To nech zodpovie vláda," myslí si Kamenický.



Ľudia sa podľa neho často sťažujú na výšku poplatkov v bankách. "Ak sa ide zrušiť bankový odvod, tak sa znížia poplatky pre ľudí?" pýta sa poslanec za Smer-SD. Zdroje vybrané z odvodu mali podľa neho slúžiť na prípadnú sanáciu bankového sektora. "Dohoda, ktorú urobila vláda, je o tom, že bankový odvod, ktorý bol na účte štátnych finančných aktív, mal slúžiť na sanáciu bánk prípadne ich problémov. Zmizne balík, ktorý má sanovať banky," podotkol Kamenický. Banky sú podľa neho vo výbornom stave a budú podľa neho ziskové aj v tomto roku. "Ja si počkám na hospodársky výsledok bánk v roku 2020. Banky si tvoria obrovské opravné položky napriek tomu, že percento nezlyhaných úverov nestúpa. Vláda nevyrokovala nič pre ľudí. Banky majú obrovské zisky a nemyslím si, že je dôvod na to, aby sme bankám odpúšťali bankový odvod a napríklad nedali 13. dôchodky," dodal Kamenický.



Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) a exminister financií Peter Kažimír upozornil, že nikdy so zdvojnásobením bankového odvodu nesúhlasil. "Ak bankový odvod na súčasnej schôdzi parlamentu skončí, tak z hľadiska objemu vybraných peňazí skončí presne tak, ako to predpokladal schválený vládny návrh novely tretej vlády Roberta Fica, v ktorej som bol v tom čase ministrom financií. So zdvojnásobením bankového odvodu a jeho pokračovaním, ktoré parlament schválil koncom minulého roka, som verejne nesúhlasil a dodnes nesúhlasím," uviedol v reakcii pre médiá Kažimír.