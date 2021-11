Smer-SD žiada diskusiu o boji s pandémiou

Bratislava 25. novembra (TASR) - Opozičný Smer-SD chce iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej by poslanci rokovali o situácii v zdravotníctve a o tom, ako je vláda pripravená na ďalší boj s pandémiou. Avizoval to šéf Smeru-SD Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii. Návrh na zvolanie schôdze chce strana podať spolu s nezaradenými poslancami v piatok (26. 11.). Návrh by mal v pléne predkladať nezaradený poslanec Tomáš Taraba.



Fico verí, že poslanci umožnia, aby sa schôdza uskutočnila. Kritizuje, že vláda neinformovala parlament o opatreniach, ktoré ide zavádzať. Smer-SD žiadal, aby premiér Eduard Heger (OĽANO) prišiel do pléna Národnej rady (NR) SR vysvetliť opatrenia na boj s pandémiou.



Zavedený lockdown je podľa Fica "mačkopes", pričom počet infikovaných i obetí sa aj tak zvýši. Šéf Smeru-SD považuje podobu lockdownu za nedostatočnú, keďže deti chodia naďalej do škôl a ulice hlavného mesta sú plné.