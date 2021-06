Smer-SD žiada zastaviť očkovanie detí proti COVID-19

Bratislava 17. júna (TASR) – Opozičný Smer-SD žiada vládu SR zastaviť očkovanie detí od 12 do 16 rokov proti ochoreniu COVID-19 s výnimkou prípadov, keď o to žiada odborný lekár. Strana tvrdí, že sú pochybnosti o dosahoch vakcín na zdraví vývoj detí. Svoju požiadavku chcela presadiť cez procedurálny návrh v parlamente. Plénum ho však neschválilo. Predseda Smeru-SD avizuje, že sa takéto uznesenie v Národnej rade SR pokúsia presadiť opäť.



"Ostro protestujeme proti pokusom na deťoch prostredníctvom experimentálnych vakcín," vyhlásil na tlačovej konferencii Fico. Ako tvrdí, neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali, že očkovanie detí týmito vakcínami je zdravé a v poriadku. Naopak, vníma viaceré pochybnosti. V čakárni na očkovanie je podľa neho veľké množstvo detí, ktoré tam prihlásili ich rodičia, ako tvrdí na základe lživej kampane. "Rodičom sa začína pripomínať, že ak nedajú zaočkovať svoje dieťa, môže byť vyraďované. Možno do školy budú môcť chodiť len zaočkované detí," uviedol predseda Smeru-SD.



Fico sa zároveň vyjadril aj k zásahom polície a tvrdeniu, že orgány činné v trestnom konaní majú rozviazané ruky. Dal verejný prísľub, že ak si pre medializované podozrenia príde po ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí), ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) či obvineného bývalého poslanca parlamentu Jána H. Národná kriminálna agentúra, prestane sa venovať téme rozvratu právneho štátu. "Nie je očividnejších dôvodov na väzbu ako v týchto prípadoch," uviedol. Zo strany vládnej koalície podľa Fica totiž opakovane zaznieva, že "všetkých smerákov treba pozatvárať a je jedno, či sú na to dôvody alebo nie".



Šéf Smeru-SD reagoval aj na slová prezidentky SR Zuzany Čaputovej o tom, že Európska únia by si mala upraviť svoje pravidlá tak, aby v zahraničnej politike nerozhodovala na základe zhody všetkých štátov. Fico to vníma ako zradu na slovenskom národe a hrubé poškodenie slovenských záujmov v zahraničnej politike. Prezidentka podľa jeho slov ide proti suverenite SR, pretože sila Slovenska i ďalších menších štátov spočíva v práve veta.