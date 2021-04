Smer-SD zvažuje pracovný snem k referendu, ak to pandémia umožní

Bratislava 23. apríla (TASR) - Smer-SD zvažuje pracovný snem v súvislosti s referendom o predčasných voľbách. Pre TASR to uviedol hovorca Smeru-SD Ján Mažgút. "Akonáhle to umožnia opatrenia a pandemická situácia, strana Smer-SD bude zvolávať pracovný snem v súvislosti s ďalším postupom pri referende," ozrejmil hovorca.



Tlačový odbor strany dodal, že ak tomu nebudú brániť pandemické opatrenia, slávnostný snem strany bude určite v decembri.



Naposledy mala strana snem v júli minulého roka, označila ho za pracovný. Volila si na ňom nové vedenie po odchode viacerých jej členov do strany Petra Pellegriniho. Predsedom Smeru-SD ostal naďalej Robert Fico. Podpredsedami sa stali Juraj Blanár, Ladislav Kamenický, Richard Takáč, Ľuboš Blaha a Erik Kaliňák. Generálnym manažérom strany sa stal Marián Saloň.