Smer: Tvorenie úradníckej vlády je v rozpore s demokratickými zásadami

Bratislava 9. mája (TASR) - Spôsob, akým prezidentka Zuzana Čaputová zostavuje úradnícku vládu, je v rozpore so všetkými zásadami parlamentnej demokracie. Predseda Smeru-SD Robert Fico to skonštatoval na utorkovej tlačovej konferencii po zasadnutí vedenia strany. Odmieta podporu úradníckej vlády v hlasovaní o dôvere. Zo strany hlavy štátu by privítal zvolanie okrúhleho stola predsedov politických strán.



"Prezidentka v tomto procese úplne ignoruje výsledky parlamentných volieb z roku 2020. Nie je možné, aby v štvrtom roku vládnutia prezidentka vôbec nekomunikovala s politickými stranami, ktoré sú zastúpené v národnej rade," komentoval Fico. Vládu odborníkov, ktorá má nastúpiť, nazýva preto "zvláštnou záujmovou skupinou".



Proces skladania prezidentskej vlády považuje predseda Smeru za antidemokratický. Ako komentoval, budúci predseda vlády Ľudovít Ódor nemá vplyv na to, kto bude súčasťou jeho kabinetu. Obáva sa, že úradnícka vláda bude šíriť neoliberálnu, progresívnu ideológiu. Spochybnil aj to, že ide o vládu úradníkov, čo ilustroval na mene bývalého politika Ivana Šimka, ktorý má podľa medializovaných informácií obsadiť post ministra vnútra.



Podpredseda parlamentu a strany Juraj Blanár pripomenul návrh, ktorým chce Smer-SD na mimoriadnom rokovaní NR SR presadiť skorší termín predčasných parlamentných volieb, a to 1. alebo 8. júla, čo považuje za čisté riešenie.