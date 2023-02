Smer tvrdí, že s ním Hlas vylúčil povolebnú spoluprácu, ten to odmieta

Bratislava 20. februára (TASR) - Opozičný Smer-SD tvrdí, že s ním mimoparlamentná strana Hlas-SD vylúčila povolebnú spoluprácu. Hlas-SD reagoval, že vopred spoluprácu vylúčil len s OĽANO a ĽSNS. Smer-SD v stanovisku dodal, že strana Petra Pellegriniho chce vytvoriť vládu s SaS či mimoparlamentným Progresívnym Slovenskom (PS).



Smer-SD tvrdí, že Hlas-SD chce vytvoriť po parlamentných voľbách pravicovo-liberálnu vládu s jednou zo strán rozpadnutej vládnej koalície a s jedným z nových politických subjektov. "Toto rozhodnutie oznámil v sobotu predseda Hlasu Peter Pellegrini. Z jeho slov jasne vyplýva, že pôjde o spoluprácu Hlasu, SaS a Progresívneho Slovenska," uviedla strana v stanovisku pre médiá. Dodala, že okrem Smeru-SD vylučuje Hlas-SD spoluprácu aj s mimoparlamentnou Republikou.



Pellegriniho strana nechce vopred hovoriť o zostavovaní budúcich koalícií. "O podobe budúcej vlády rozhodnú ľudia v demokratických voľbách tým, koho a v akej sile pošlú do Národnej rady SR. Zostavovať vopred budúce koalície je neúctivé voči ľuďom a Hlas-SD má k ich volebnému právu rešpekt, úctu a pokoru," reagovala pre TASR hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková.



Hlas-SD zopakoval, že pôjde do volieb samostatne. "Jeho ambíciou je byť jedinou zmysluplnou alternatívou voči súčasnému marazmu a rozvratu. Spoluprácu vopred vylúčil len so stranami OĽANO a ĽSNS, ktoré považuje za hrozbu pre demokraciu na Slovensku," dodala Medveď Macíková.



Smer-SD v stanovisku vyhlásil, že koalícia Hlasu-SD, SaS a PS by znemožnila napĺňanie predstáv o silnom sociálnom štáte a boji proti chudobe a zdražovaniu. Smer-SD žiada vládu zloženú z programovo blízkych strán sústredených na riešenie výziev spojených so znižovaním životnej úrovne a spoločenskou a politickou nestabilitou. Strana zároveň deklaruje, že je zárukou priamočiarej ľavicovej politiky.