Smer už navrhol mimoriadnu schôdzu k stretnutiu v SIS

Bratislava 21. mája (TASR) - Opozičný Smer-SD už podal návrh na iniciovanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k stretnutiu najvyšších predstaviteľov štátu v budove Slovenskej informačnej služby (SIS). Premiér Eduard Heger (OĽANO) má na nej stretnutie vysvetliť poslancom. Predseda osobitného kontrolného výboru NRSR na kontrolu činnosti SIS Marián Saloň (Smer-SD) zároveň zvolal mimoriadne zasadnutie výboru na stredu (26. 5.) ráno.



"Urobili sme to, čo sme sľúbili. Predložili sme do NRSR návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej žiadame predsedu vlády, pána Hegera, keďže zvolal toto stretnutie v pondelok (17. 5.), aby vysvetlil poslancom, čo sa tam dialo a prečo bolo potrebné zvolávať takéto utajené stretnutie," uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico vo videu na sociálnej sieti.



Hovorca Smeru-SD Ján Mažgút zároveň pre TASR potvrdil, že Márián Saloň ako šéf kontrolného výboru zvolal na stredu na 10.00 h výbor.



Na stretnutí na pôde SIS sa malo zúčastniť približne desať ľudí vrátane najvyšších ústavných činiteľov. Témou malo byť podozrenie, že vyšetrovanie niektorých veľkých korupčných káuz môže byť zmanipulované. Médiá informovali, že v tejto súvislosti sa mal spomínať aj prípad exšéfa SIS Vladimíra P.



Premiér už odmietol, že by sa stretnutie týkalo bývalého šéfa SIS alebo iných vyšetrovaných živých prípadov. Stretnutie sa podľa jeho slov uskutočnilo z jeho iniciatívy, aby sa predstavitelia štátu oboznámili s podrobnosťami o určitých spravodajských informáciách.