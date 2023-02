Poslanci Smeru vyzvali k podpore účasti Ruska a Bieloruska na OH

Bratislava 22. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR Richard Takáč, Dušan Galis a Viliam Záhorčák (všetci Smer-SD) odovzdali výzvu prezidentovi Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Antonovi Siekelovi, ktorou apelujú na podporu účasti športovcov z Bieloruska a Ruskej federácie na budúcoročných olympijských hrách v Paríži. SOŠV reagoval, že od začiatku odsudzuje ruský vojnový konflikt na Ukrajine. Pripomenul platné sankcie Medzinárodného olympijského výboru voči Rusku a Bielorusku a že kroky medzinárodného výboru podporuje. Podotkol, že medzinárodný výbor doteraz neprijal definitívne rozhodnutie v tejto súvislosti.



"Máme za to, že šport je apolitický, olympijské hry sú vrcholom športového podujatia, ktorý v sebe nesmie niesť znaky nenávisti, nevraživosti, neúcty alebo diskriminácie. Naopak sú symbolom mieru a prejavov súdržnosti naprieč spektrom zúčastnených 90 krajín z celého sveta," poznamenal Takáč. Považuje za neprípustné, aby politici rozhodovali o tom, kto sa môže olympiády zúčastniť. Zdôraznil, že športovci sa na to pripravujú celý život a tvrdo na sebe pracujú.



Pripomenul, že v roku 1994 počas zimnej olympiády v Lillehameri Medzinárodný olympijský výbor v spolupráci s OSN prvýkrát vyhlásil tzv. olympijské prímerie. Dodal, že od roku 2004 prijíma Valné zhromaždenie OSN rezolúciu k olympijskému prímeriu. V jej rámci vyzýva vlády krajín sveta, aby sa v čase konania olympiády zdržali vojnových alebo iných ozbrojených aktivít.



"Každý športovec, ktorý chce štartovať na olympijských hrách, musí plne rešpektovať Olympijskú chartu, nepodporovať vojnové konflikty a dodržiavať antidopingové predpisy," reagoval SOŠV. Podčiarkol, že o téme dôsledkov vojny na Ukrajine v medzinárodnom športe komunikujeme na základe ich iniciatívy so štátnymi predstaviteľmi, so zástupcami rôznych subjektov z koalície i opozície. "Konzultujeme situáciu aj s členmi olympijského hnutia doma i v zahraničí. Pri debatách sa neraz prezentujú rozdielne stanoviská, s ktorými sa nemusíme stotožňovať. Téma je veľmi zložitá a vzniknutá dilema nemá ideálne riešenie," poznamenal.