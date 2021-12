Smer-SD vyzval troch najvyšších predstaviteľov, aby nebojkotovali OH

Bratislava 10. decembra (TASR) - Opozičný Smer-SD vyzval troch najvyšších predstaviteľov SR, aby "neopakovali po americkej vláde" a nepristúpili k diplomatickému bojkotu budúcoročnej zimnej olympiády v čínskom Pekingu. Prezidentka Zuzana Čaputová už avizovala, že sa na Zimné olympijské hry (ZOH) nechystá, no stotožňuje sa s výhradami, pre ktoré sa viacerí predstavitelia štátov rozhodli nezúčastniť sa na nej.



Slovensko musí byť podľa šéfa Smeru-SD Roberta Fica hrdé a sebavedomé, preto vyzval troch najvyšších predstaviteľov - prezidentku, predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) a premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) - aby sa správali ako suverénni predstavitelia suverénnej krajiny. Bojkotovať zimnú olympiádu označil za nezmysel.



Fico dodal, že mu je jedno, či na ZOH pôjdu diplomati, no Čínu nechce kritizovať. "Všetci vedia, že to bude obrovský medzinárodný úspech pre Čínu. Čína ukazuje, že svojím vlastným režimom, ktorý je iný, ako ten neoliberálny režim v Spojených štátoch amerických, vie byť úspešnejšia, aj ekonomicky, aj pokiaľ ide o stabilitu v danom regióne," skonštatoval na piatkovej tlačovej konferencii.



Kollár ešte vo štvrtok (9. 12.) uviedol, že na olympiádu nepôjde. Stanovisko v súvislosti s diplomatickým bojkotom olympiády by podľa šéfa parlamentu malo Slovensko koordinovať v súčinnosti s EÚ.



Diplomatický bojkot ZOH 2022 v Pekingu tento týždeň oznámili USA v súvislosti s "genocídou" Číny voči ujgurskej menšine v regióne Sin-ťiang i ďalším porušovaním ľudských práv. Pripojila sa k nim Kanada, Austrália a Veľká Británia.



Slovenská poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann v stredu (8. 12.) oznámila, že spoluiniciovala výzvu predsedom inštitúcií Európskej únie, ako aj trom najvyšším slovenským ústavným činiteľom, na diplomatický bojkot ZOH v Pekingu.