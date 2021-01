Smer vyzýva poslancov hlasovať proti predĺženiu núdzového stavu

Bratislava 7. januára (TASR) - Opozičný Smer-SD odmieta odsúhlasiť núdzový stav v parlamente. Vedenie strany žiada svojich poslancov, ktorí sú zdraví a nie sú v karanténe, aby prišli na schôdzu naplánovanú na utorok (12. 1.) a hlasovali proti predĺženiu núdzového stavu. TASR o tom informoval hovorca stany Ján Mažgút. Núdzový stav podľa Smeru-SD slúži na obmedzovanie ľudských práv.



"Slúži len na obmedzovanie ľudských práv, ako to vidíme aj v súvislosti s organizovaním pohrebu generála Milana Lučanského, na ktorý by za iných okolností prišla obrovská masa ľudí vyjadriť nielen úctu generálovi Lučanskému, ale aj nesúhlas s polofašistickým režimom Matoviča," odôvodnil Mažgút kritiku núdzového stavu.



Vláda predĺžila núdzový stav o ďalších 40 dní 29. decembra minulého roka. Podľa nedávno schválenej legislatívy musí predĺženie núdzového stavu schváliť Národná rada SR. Urobiť tak má najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia. Má to byť "ústavná poistka" v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike. Takáto poistka má byť zavedená aj pri vyhlásení opätovného núdzového stavu.