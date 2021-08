Smer: Zrušenie obvinení voči Pčolinskému dokazuje manipuláciu konaní

Bratislava 31. augusta (TASR) - Opozičný Smer-SD víta rozhodnutie o zrušení obvinení voči bývalému riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi Pčolinskému. Podľa šéfa strany Roberta Fica to potvrdzuje, že sa manipuluje s trestnými konaniami. Dodal, že Pčolinský bol jedným z prvých, ktorí začali hovoriť o týchto manipuláciách.



"Keďže sa stal nebezpečným pre svojich vlastných, rozhodli sa mu zavrieť ústa a na základe vymysleného obvinenia ho zadržali, obvinili a potom poslali do väzby," povedal na tlačovej konferencii Fico. "Takto to dopadne s každým jedným obvineným, ktorý sedí vo väzbe na základe falošných krivých výpovedí všelijakých mafiánov, udavačov a zločincov, ktorí natárajú čokoľvek, len aby si zachránili svoju vlastnú slobodu," dodal. Verí, že takto sa dostanú na slobodu aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. či exšéf polície Tibor G. a ďalší, voči ktorým podľa Fica súčasná vláda účelovo spustila manipuláciu s konaniami.



Fico podľa svojich slov Pčolinského nepozná, no od okamihu, keď bol zadržaný a vzatý do väzby, hovoril, že ide o zadržanie a obvinenie nevinného človeka a všetky obvinenia sú vymyslené.



Generálna prokuratúra SR zrušila obvinenia Pčolinského z prijímania úplatku a podplácania. Exšéf SIS bol zároveň prepustený z väzby.