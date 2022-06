Smer–SD podal návrh na odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka

Bratislava 9. júna (TASR) – Opozičný Smer-SD vo štvrtok podal žiadosť na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR, na ktorej by sa mali poslanci zaoberať odvolaním ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Vyplýva to z materiálu zverejnenom na stránke NR SR. Návrh okrem zástupcov Smeru-SD podpísali aj nezaradení poslanci Tomáš Taraba, Štefan Kuffa a Filip Kuffa. Predseda parlamentu musí schôdzu zvolať do siedmich dní.



Zvolanie schôdze poslanci odôvodnili pasivitou Sulíka pri predkladaní návrhov na zmiernenie vplyvov zdražovania energií a pohonných hmôt. Výsledkom nečinnosti ministra je podľa nich nekontrolovateľný nárast cien energií a pohonných hmôt s drastickými dopadmi na životnú úroveň.



"Rozhodujúcim momentom, ktorý viedol skupinu poslancov NR SR k podaniu tohto návrhu, bola absolútna ignorancia slovenských národných ekonomických záujmov pri ostatnom zasadnutí Európskej rady, na ktorej lídri členských štátov EÚ prijali ďalšie sankcie proti Ruskej federácii, okrem iného aj v oblasti dovozu a spracovania ruskej ropy," uviedli poslanci. Sankcie podľa navrhovateľov výraznejšie poškodia Slovensko, jeho občanov a podnikateľskú sféru ako samotnú Ruskú federáciu.



Sulík svoje konanie pri rokovaní o sankciách tento týždeň obhajoval. Hoci EÚ umožní dovoz ruskej ropy ropovodmi, problémy bude mať slovenská rafinéria Slovnaft so zákazom dovozu pohonných hmôt a olejov vyrobených z ruskej ropy do štátov EÚ. To znamená, že rafinéria nebude môcť produkty exportovať a musela by produkciu znížiť pod technologické minimum. Sulík tvrdí, že o týchto komplikáciách premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) ešte pred samitom v Bruseli informoval.