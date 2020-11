Smeru-SD chýba odborné odôvodnenie zmysluplnosti plošného testovania

Bratislava 2. novembra (TASR) - Opozičnému Smeru-SD chýba odborné odôvodnenie zmysluplnosti celoplošného testovania obyvateľstva. Tvrdí to podpredseda strany Erik Kaliňák. Testovanie označil za rozsiahly a závažný projekt, ktorý zásadným spôsobom zasahuje do základných ľudských práv a slobôd. Na prvé kolo celoplošného testovania sa podľa neho minulo viac ako 100 miliónov eur.



"Na tento výmysel sme minuli viac ako 100 miliónov eur, prikryli 50 miliónový Matovičov biznis, vyprázdnili štátne hmotné rezervy, prišli sme o dôležité zdravotnícke pomôcky, ale hlavne sme minuli ľudské sily našich zdravotníkov, ktoré môžu chýbať v nasledujúcich dňoch a týždňoch v boji s pandémiou," skonštatoval Kaliňák.







Antigénové testy podľa Smeru-SD nie sú vhodné na celoplošné testovanie. Strana tvrdí, že testy sa majú podľa prívalového letáku používať v teplotnom rozmedzí od 15 do 30 stupňov, no veľká časť odberových miest bola v exteriéri a pri sychravom počasí do desať stupňov.



Vysoká účasť verejnosti bola podľa strany výsledkom vyhrážania sa občanom zo strany vlády. Upozornila na stanovisko Úradu pre ochranu osobných údajov SR, ktoré podľa Smeru-SD spochybňuje legalitu celoplošného testovania.



Počas víkendového plošného testovania odhalili 38.359 nakazených osôb z celkovo testovaných 3.625.332 ľudí. To je 1,06 percenta. Informoval o tom v pondelok premiér Igor Matovič (OĽANO).