Smer:Vláda a prezidentka zasahujú do vnútorných záležitostí Bieloruska

Bratislava 8. októbra (TASR) – Opozičná strana Smer-SD je proti zasahovaniu vlády Igora Matoviča (OĽANO) do vnútorných záležitostí Bieloruska. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie strany.



"Vždy som sa riadil zásadou nezasahovať do vecí iných krajín. A som veľmi hrdý na to, že som bolo predsedom vlády, ktorý nariadil stiahnutie vojakov z Iraku, lebo som odmietol našu účasť na americkom ropnom dobrodružstve, po ktorom zostala v Iraku spúšť," uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico.



Strana dianie v Bielorusko nemieni komentovať. "Je to veľmi sympatická krajina, ktorá si sama musí rozhodnúť, čo chce. Namiesto teatrálneho sťahovania našich diplomatov z Bieloruska by som im dal úlohu, aby na dennej báze pracovali na prehĺbenie hospodárskej spolupráce a hľadaní príležitostí pre našich podnikateľov," dodal.



Ďalej uviedol, že spôsob, akým západ chce exportovať do Bieloruska svoju predstavu o režime a jeho predstaviteľoch, nemôže podporiť.



Premiér Matovič vo štvrtok po stretnutí s líderkou bieloruskej opozície Sviatlanou Cichanovskou uviedol, že je cenné, keď sa ľud postaví diktátorom. "O to cennejšie je, keď sa diktátorovi postavia ženy a postavia sa na čelo boja proti útlaku," zdôraznil. Zároveň ju ubezpečil, že Slovensko neuznáva súčasného akože prezidenta Alexandra Lukašenka za prezidenta.