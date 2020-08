SMK, Most-Híd a Spolupatričnosť chcú vytvorenie spoločnej strany

Komárno 20. augusta (TASR) - Mimoparlamentné strany SMK, Most-Híd a Spolupatričnosť podpísali vo štvrtok v Komárne deklaráciu o vytvorení spoločnej maďarskej strany. Na spolupráci sa dohodli už 7. augusta v Bratislave.



K spolupráci pristúpili strany po tom, ako sa ani jedna nedostala v tohtoročných februárových parlamentných voľbách do Národnej rady SR. SMK je už niekoľko volebných období mimo parlamentu, Most-Híd z neho vypadol a Spolupatričnosť v ňom nikdy nebola.



"Podpísanie deklarácie je ďalším dôležitým krokom pri vytvorení jednoty," zdôraznil predseda SMK Krisztián Forró. Doplnil, že cieľom je zachovanie maďarskej komunity na Slovensku.



"Všetci, ktorí tu stojíme, sme pochopili, že v prospech ľudí môžeme konať len vtedy, ak vytvoríme jednotu. Jednotu v rozmanitosti, ktorá nemôže znamenať stratu našej identity, popretie našich hodnôt, ale práve naopak, naša rozmanitosť ju musí posilniť," povedal predseda strany Most-Híd László Sólymos.



Strany sa podľa neho musia do konca roka dohodnúť, aby ľudí, ktorí sa od nich odvrátili, oslovili programom s riešeniami na ich problémy. "Na hospodársky rozvoj regiónov a kultúry, a na všetko, čo je potrebné k tomu, aby v 21. storočí bolo dobré žiť v tejto krajine bez ohľadu na to, či ste Maďar, Slovák, Róm alebo Rusín," dodal.



Predseda Spolupatričnosti Szabolcs Mózes zdôraznil význam podpísania deklarácie práve v deň sviatku uhorského kráľa sv. Štefana. Spolupatričnosť podľa Mózesa vznikla s cieľom zjednotiť maďarské strany a obnoviť maďarskú politiku na Slovensku. "Teraz sa podarilo urobiť prvý krok. Je to silný záväzok pre nás všetkých k vytvoreniu novej maďarskej jednoty," dodal.



Predsedovia strán a prítomní členovia predsedníctiev týchto strán po podpísaní deklarácie položili veniec k soche kráľa sv. Štefana v Komárne.