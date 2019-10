SMK odmietla spoluprácu s Mostom-Híd

Bratislava 23. októbra (TASR) - Mimoparlamentná SMK odmietla návrh na spoluprácu s parlamentným Mostom-Híd, ktorý vyrokovali stranícke delegácie. TASR to potvrdila hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme.



Rozhodnutie SMK potvrdil aj tlačový tajomník strany Róbert Králik. "Republikové predsedníctvo SMK na zasadnutí prerokovalo navrhované parametre dohody o vytvorení volebnej strany so stranami Most-Híd a MKDA, a pre zmenenú politickú situáciu sa rozhodlo dohodu neprijať," informoval. SMK chce podľa Králikových slov aj s ohľadom na názory okresných štruktúr strany a jej voličov iniciovať ďalšie rokovania za účasti všetkých piatich maďarských politických strán.



Podľa vyrokovaného návrhu mali strany spoločne kandidovať aj s MKDA na jednej kandidačnej listine. MKDA mala vytvoriť volebnú stranu s názvom Strana regiónov Most MK. Predsedovia strán nemali byť na čele kandidátky. Predsedníctvo SMK túto dohodu napokon odmietlo. Rokovania maďarských strán by však mali pokračovať.



"SMK odmietnutím tohto návrhu zahodila historickú príležitosť. Trojica strán ponúkla najúčinnejší spôsob vytvorenia jednoty pre menšiny," uviedla Magdeme.



Rozhodnutie odmietnuť spoluprácu berie predseda Mosta-Híd Béla Bugár na vedomie, strana bude podľa jeho slov rokovať aj s ďalšími stranami. Pokiaľ nedôjde k inej dohode, Most-Híd pôjde podľa jeho šéfa do parlamentných volieb sám.



Maďarské fórum (MF) víta rozhodnutie SMK, že sa nespojí s koaličným partnerom Roberta Fica (Smer-SD). "Dúfame, že čoskoro sa vrátime k rokovaciemu stolu a strany MF, SMK, Összefogás-Spolupatričnosť a zástupcovia mimovládnych organizácií vytvoria jednotnú a dôstojnú maďarskú alternatívu pre maďarských voličov," reagoval predseda MF Zsolt Simon.



Hnutie Összefogás-Spolupatričnosť víta rozhodnutie predsedníctva SMK o odmietnutí spolupráce a tvrdí, že vytvoriť spoločnú kandidátku je možné jedine s účasťou všetkých strán a na základe úprimného dialógu. Cieľom hnutia je vytvorenie spoločnej kandidátky Maďarov. "Tak, ako aj doteraz, hnutie Összefogás-Spolupatričnosť reaguje pozitívne na každú serióznu iniciatívu o rokovanie, lebo jeho cieľom a zároveň poslaním je vytvorenie jednotného politického zastúpenia Maďarov na Slovensku," povedal splnomocnenec prípravného výboru hnutia Szabolcs Mózes.



Maďarské aj ďalšie menšinové strany rokovali o prípadnej predvolebnej spolupráci už počas leta. Spomínali sa viaceré možné spolupráce, napokon sa dohodli tieto tri strany. Rokovali aj ďalšie dva subjekty Maďarské Fórum a hnutie Spolupatričnosť.