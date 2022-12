SMK zablokovala hlasovanie Republikovej rady Aliancie

Bratislava 11. decembra (TASR) - Strana maďarskej komunity (SMK) zablokovala v sobotu (10. 12.) hlasovanie Republikovej rady Aliancie po tom, ako maďarské strany diskutovali o zrušení jej platforiem. SMK chce zrušiť platformy v strane, Most-Híd a Spolupatričnosť ich chcú zachovať. Republiková rada nebola po odchode SMK z rokovania uznášaniaschopná. TASR o tom informovala hovorkyňa Aliancie Klára Magdeme.



Predstavitelia Mosta-Híd a Spolupatričnosti sa zhodli, že hlasovanie o uznesení v súvislosti so zrušením alebo zachovaním platforiem "by bolo logickým vyústením výmeny názorov a prejavom úcty aj voči delegátom". "Zhodli sa aj na tom, že situácia je síce neštandardná, ale intenzívnymi rokovaniami sa vyriešiť dá," podotkla Magdeme. Dodala, že republiková rada nemá kompetencie na zrušenie platforiem strany, ale k samotnej otázke môže zaujať stanovisko.



Delegáti republikovej rady zároveň v sobotu vyhodnotili výsledky krajských a samosprávnych volieb. Za Alianciu zvolili ľudia 1700 poslancov a 22 primátorov, čo podľa predsedu republikovej rady strany Lászlóa Sólymosa jednoznačne potvrdzuje správnosť rozhodnutia ukončiť viac než desaťročné politické súperenie maďarských strán.



Podpredseda strany Szabolcs Mózes tvrdí, že výsledok komunálnych volieb je šancou na to, aby sa politika maďarskej komunity na Slovensku vybrala novým smerom a bola zastúpená na každej úrovni.



Strana Aliancia vznikla v roku 2021 po dohode troch maďarských mimoparlamentných strán - SMK-MKP, Most-Híd a Összefogás-Spolupatričnosť. Strany v rámci Aliancie fungujú formou platforiem. SMK má v republikovej rade 35 delegátov, Most-Híd 21 a Spolupatričnosť 14.