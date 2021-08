SMS varovania doplnia hlásnu službu, efektívny bude najmä lokálne

Bratislava 1. augusta (TASR) - Pripravovaný systém SMS varovania s názvom Reverse 112 doplní systém hlásnej služby. Ako vyplynulo z rokovaní rezortu vnútra s mobilnými operátormi, účinný a včasný bude najmä pri použití vo vymedzenom území, napríklad v mestskej časti či susediacich obciach. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR. Zavedenie systému vychádza z európskej smernice, fungovať by mal najneskôr v júni roka 2022.



"Použitie SMS varovania na celé územie SR, respektíve odoslanie varovnej SMS všetkým obyvateľom Slovenskej republiky by podľa vyjadrení mobilných operátorov bolo neefektívne a trvalo by pravdepodobne niekoľko dní. V takýchto prípadoch je na varovanie vhodnejšie využiť sieť sirén ako aj rozhlasové a televízne vysielanie a miestne rozhlasy," priblížilo ministerstvo.



Prihliadať treba tiež na skutočnosť, že doručenie SMS nie je možné garantovať. "Preto tento systém bude vždy len doplnkovým spôsobom varovania," upozornilo ministerstvo. Predpokladané finančné náklady zatiaľ podľa MV SR nie je možné presne stanoviť, potrebné sú ďalšie rokovania s mobilnými operátormi týkajúce sa aj technického a procesného riešenia Reverse 112.



Realizáciou systému Slovenská republika naplní záväzky novelizovanej smernice, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií. Cez SMS by občania mohli dostávať meteorologické výstrahy, ale aj upozornenia na mimoriadne udalosti, ako sú povodne či teroristické útoky.