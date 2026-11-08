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SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 88 rokov zomrel trubkár a aranžér Peter Smékal
Smékal sa narodil 20. novembra 1937 v Bratislave.
Autor TASR
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Bratislava 8. novembra (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel v piatok (6. 11.) v Bratislave trubkár a aranžér Peter Smékal. Bol jedným z posledných žijúcich členov Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. TASR o tom informoval publicista Martin Jurčo z STVR.
„Počas existencie Divadla na korze pod hlavičkou Rádiokvinteta Československého rozhlasu v Bratislave pripravil nahrávky s dvojicou Milan Lasica a Július Satinský. V roku 1970 stál pri vzniku profilovej LP platne Zory Kolínskej ako autor, aranžér a producent,“ uviedol Jurčo.
Ako priblížil, Smékal sa narodil 20. novembra 1937 v Bratislave. Chodil tam do ľudovej školy a gymnázia. Zmaturoval v roku 1954. Študoval na vysokej škole chémiu. V roku 1957 sa zapísal na konzervatórium na hru na trúbke. Ako trubkár nastúpil do zamestnania do orchestra Juraja Berczellera. Do tanečného orchestra nastúpil 1. januára 1964. Zostal tam počas celej jeho existencie.
„Po celý aktívny život bol aranžérom Tanečného orchestra Československého rozhlasu (TOČR) v Bratislave, ale aj autorom mnohých skladieb. Jeho piesne súťažili aj na Bratislavskej lýre. V roku 1974 Peter Vašek spieval v československej autorskej súťaži s jeho piesňou Dívaj sa so mnou a v roku 1978 Helena Blehárová so skladbou Túžim. Peter Smékal je aj autorom mnohých inštrumentálnych skladieb, ktoré nahral TOČR v Bratislave,“ uzavrel Jurčo.
„Počas existencie Divadla na korze pod hlavičkou Rádiokvinteta Československého rozhlasu v Bratislave pripravil nahrávky s dvojicou Milan Lasica a Július Satinský. V roku 1970 stál pri vzniku profilovej LP platne Zory Kolínskej ako autor, aranžér a producent,“ uviedol Jurčo.
Ako priblížil, Smékal sa narodil 20. novembra 1937 v Bratislave. Chodil tam do ľudovej školy a gymnázia. Zmaturoval v roku 1954. Študoval na vysokej škole chémiu. V roku 1957 sa zapísal na konzervatórium na hru na trúbke. Ako trubkár nastúpil do zamestnania do orchestra Juraja Berczellera. Do tanečného orchestra nastúpil 1. januára 1964. Zostal tam počas celej jeho existencie.
„Po celý aktívny život bol aranžérom Tanečného orchestra Československého rozhlasu (TOČR) v Bratislave, ale aj autorom mnohých skladieb. Jeho piesne súťažili aj na Bratislavskej lýre. V roku 1974 Peter Vašek spieval v československej autorskej súťaži s jeho piesňou Dívaj sa so mnou a v roku 1978 Helena Blehárová so skladbou Túžim. Peter Smékal je aj autorom mnohých inštrumentálnych skladieb, ktoré nahral TOČR v Bratislave,“ uzavrel Jurčo.