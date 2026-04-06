SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 92 rokov zomrela prekladateľka Viera Hegerová
Hegerová pôsobila ako redaktorka vo vydavateľstve Tatran.
Bratislava 6. apríla (TASR) - Vo veku 92 rokov zomrela v pondelok ráno významná slovenská prekladateľka Viera Hegerová. Pre TASR to potvrdila jej dcéra sociologička Zuzana Kusá.
Hegerová pôsobila ako redaktorka vo vydavateľstve Tatran. Vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ bola zároveň vedúcou redakcie prekladovej prózy a zástupkyňou šéfredaktora.
Podľa informácií na webe Slovenského literárneho centra sa systematicky venovala prekladom z ruštiny a preložila približne 40 titulov. Spolupracovala aj s televíziou a rozhlasom.
Hegerová pôsobila ako redaktorka vo vydavateľstve Tatran. Vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ bola zároveň vedúcou redakcie prekladovej prózy a zástupkyňou šéfredaktora.
Podľa informácií na webe Slovenského literárneho centra sa systematicky venovala prekladom z ruštiny a preložila približne 40 titulov. Spolupracovala aj s televíziou a rozhlasom.