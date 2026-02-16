Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel rómsky kráľ Róbert Botoš

Nový Rómsky kráľ Róbert I. (košický vajda Róbert Botoš) počas korunovácie 12. apríla 2014 v košickom Dome umenia. Foto: TASR/Milan Kapusta

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyjadril nad touto správou ľútosť a zármutok.

Košice 16. februára (TASR) - Úradujúci rómsky kráľ Róbert Botoš zomrel v nedeľu (15. 2.) vo veku 54 rokov v Košiciach. Informáciu o úmrtí potvrdil pre TASR známy zosnulého a bývalý parlamentný poslanec Otto Brixi.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyjadril na sociálnej sieti nad touto správou ľútosť a zármutok. Uviedol, že Botoš zomrel v nedeľu večer vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb. V piatok (13. 2.) mal mozgovú príhodu.

Nový Rómsky kráľ Róbert I. (košický vajda Róbert Botoš) počas korunovácie 12. apríla 2014 v košickom Dome umenia.
Foto: TASR/Milan Kapusta


Botoša korunovali za rómskeho kráľa Róberta I. v Košiciach 12. apríla 2014. Za svoju úlohu označil najmä zjednocovanie Rómov, ale aj navrátenie správnych hodnôt do komunít a spoluprácu s tými, ktorí rómskej komunite pomáhajú. Slávnosť sledovali v Dome umenia početní hostia zo Slovenska i zahraničia. Zlatú korunu vyrobili špeciálne na túto príležitosť.

Nový Rómsky kráľ Róbert I. (košický vajda Róbert Botoš) po korunovácii v košickom Dome umenia, sa zúčastnil kázne v Dóme sv. Alžbety 12. apríla 2014.
Foto: TASR/Milan Kapusta


