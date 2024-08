SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela operná speváčka J. Kállayová Šomošiová

Bratislava 12. augusta (TASR) - Vo veku 61 rokov zomrela v nedeľu (11. 8.) večer operná a operetná speváčka Jana Kállayová Šomošiová. Pre TASR to potvrdil jej manžel Martin Kállay. Posledná rozlúčka s umelkyňou bude 19. augusta popoludní v bratislavskom krematóriu.



Jana Kállayová Šomošiová sa narodila 26. februára 1963. So spevom začínala v Zlatej bráne v Slovenskej televízii v štúdiu Košice. Vyštudovala operný a koncertný spev v Bratislave. Účinkovala v muzikáloch, mnoho rokov spievala napríklad na Novej scéne. Pravidelne spolupracovala so Štátnou filharmóniou Košice.