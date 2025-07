Smutná štatistika: Podvodníci vylákali od ľudí tisíce eur

Bratislava 25. júla (TASR) - Podvodníci od obetí v Bratislave vylákali od 10. júla už vyše 100.000 eur. Polícia eviduje celkovo 60 podvodných telefonátov, v ôsmich prípadoch je vedené trestné konanie. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.



Hovorkyňa priblížila, že počas utorka (22. 7.) prišla 60-ročná žena z Bratislavy takmer o 20.000 eur. Spresnila, že obeti zatelefonovala neznáma žena, ktorá sa vydávala za vyšetrovateľku polície a tvrdila, že jej osobné údaje boli zneužité na žiadosť o pôžičku. Následne jej volal údajný pracovník Národnej banky Slovenska, ktorý ju presvedčil, aby si do telefónu nainštalovala aplikáciu Signal a vybrala hotovosť.



Po pokynoch páchateľov odovzdala na čerpacej stanici 10.000 eur mužovi, ktorý sa preukázal vopred dohodnutým kódom „NBS“. „Po tomto ďalej poškodenú upozornili, že práve prebiehajú pokusy o nabúranie sa do jej bankového účtu, pričom má urýchlene presunúť sumu 9950 eur na zabezpečený účet, ktorého číslo jej poslali,“ spresnila Bartošová.



Polícia opätovne varuje, aby ľudia nevyberali peniaze na základe telefonických či e-mailových výziev a nikdy ich neodovzdávali neznámym osobám. Upozornila, že štátne inštitúcie takýmto spôsobom finančné prostriedky nežiadajú a neposielajú ani fotokópie služobných preukazov. Občania by si mali tiež overovať totožnosť volajúcich cez oficiálne kontakty a nezdieľať citlivé údaje, ako sú PIN kódy či heslá, prostredníctvom telefónu, SMS alebo emailu.