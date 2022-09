SND podporuje ukrajinských umelcov aj v novej sezóne

Bratislava 19. septembra (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) pokračuje v pomoci ukrajinským umelcom aj v novej sezóne. V septembri sa do skúšobných baletných sál vrátia deti a mladí tanečníci z ukrajinských tanečných škôl. Divadlo tiež podporí štipendistov. TASR o tom informovala PR manažérka SND Jana Alexová.



"Ako národné divadlo nemáme finančné zdroje na to, aby sme posielali pomoc na Ukrajinu, ale snažíme sa pomôcť tak, ako najlepšie vieme – poskytnutím zázemia pre ukrajinských umelcov, aby naďalej mohli pokračovať vo svojej práci," uviedol generálny riaditeľ SND Matej Drlička. Podotkol, že SND sa už od vypuknutia vojny na Ukrajine snaží pomáhať umelcom, ktorí nemajú možnosť pracovať vo svojej krajine a museli ju opustiť.



"Viac ako 100 detí a mladých tanečníkov z ukrajinských tanečných škôl pravidelne niekoľkokrát do týždňa vo večerných hodinách trénuje v priestoroch SND už od minulej sezóny," priblížil. Ide o deti z kyjevskej Akadémie tanca Sergea Lifara, Kyjevskej štátnej choreografickej strednej školy, Charkovskej choreografickej školy a Charkovskej choreografickej strednej školy.



SND podporuje aj šiestich ukrajinských umelcov, ktorí získali štipendium na tvorbu z Fondu na podporu umenia. "Výsledok svojho tvorivého úsilia mladí štipendisti predstavia 17. novembra na podujatí Biela vrana v SND," doplnil Drlička.