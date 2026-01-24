< sekcia Slovensko
Sneh a hmla potrápia vodičov, niektoré úseky majú obmedzenia
Všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, ako aj cesty prvej, druhej a tretej triedy sú podľa cestárov zjazdné.
Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - V sobotu sa v okolí Banskej Belej a Banskej Štiavnice vyskytuje hmla s dohľadnosťou do 100 metrov. Na poľadovicu by si vodiči mali dať pozor na ceste II/589 v úseku Chotín - Pribeta. Informovala o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
Všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, ako aj cesty prvej, druhej a tretej triedy sú podľa cestárov zjazdné. Na väčšine stredného a východného Slovenska je však povrch vozoviek pokrytý vrstvou čerstvého, utlačeného až kašovitého snehu hrúbky jeden až tri centimetre. Kašovitý sneh hrúbky dva centimetre sa na vozovke nachádza na rýchlostných cestách R2 v úseku Ožďany - Babin Most a na R4 - obchvat Svidníka. SSC zároveň upozornila, že cesta II/531 Muráň - Červená Skala je uzavretá pre nákladné autá nad desať metrov z dôvodu zasneženej vozovky.
Zjazdné sú podľa cestárov aj horské priechody. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Na horských priechodoch (HP) Donovaly, Šturec, Čertovica, Vrchslatina, Zbojská, Fačkov, Dobšiná, Látky-Prašivá, Chorepa, Besník, Branisko, Štós, Soroška, Súľová, Klenov, Grajnár, Herlianske Sedlo a Vernár sa na vozovke nachádza čerstvý, utlačený až kašovitý sneh hrúbky jeden až tri centimetre.
SSC dodala, že horský priechod Šútovce (III/1774) je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky, obmedzenia platia aj pre úsek I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a HP Fačkov pre vozidlá nad 12 metrov. Cesty II/549 a III/3227 sú z dôvodu neudržiavania uzavreté pre všetky vozidlá.
