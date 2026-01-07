< sekcia Slovensko
SNEH KOMPLIKUJE DOPRAVU: Košice vyhlásili prvý kalamitný stupeň
Na ceste I/19, v smere Košické Olšany - Košická Nová Ves, je momentálne cesta uzatvorená pre nákladnú dopravu.
Košice 7. januára (TASR) - Počasie na Slovensku komplikuje dopravu. Polícia vodičov žiada o maximálnu opatrnosť, prispôsobenie rýchlosti stavu vozovky a zváženie nevyhnutnosti cesty.
Letisko Košice je aj napriek intenzívnej snehovej nádielke plne v prevádzke. Pre TASR to v stredu uviedol jeho hovorca Juraj Toth.
„Počas celej noci pracovali naše prevádzkové tímy na odpratávaní snehu a zabezpečení bezpečných podmienok na vzletovej a pristávacej dráhe. Vďaka tomu ranné pristátie letu z Bratislavy prebehlo bez problémov,“ uviedol s tým, že sú pripravení aj na popoludňajšie lety z Viedne, Zürichu a Londýna.
Košická krajská polícia upozorňuje vodičov na zjazdnosť ciest na východe Slovenska v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok. Zároveň na sociálnej sieti žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť, prispôsobenie rýchlosti stavu vozovky a rešpektovanie pokynov policajtov.
V Košickom okrese je cesta I/17 - odbočka z Barce na Sídlisko Nad jazerom v Košiciach aktuálne prejazdná.
Väčšina ciest v okrese Košice-okolie je zjazdná, miestami sa nachádza vrstva snehu. Cesta 3329 Dvorníky - Turňa nad Bodvou je neprejazdná z dôvodu závejov.
V trebišovskom okrese sú cesty I. a II. triedy prejazdné, miestami sú snehové záveje a kašovitá vrstva snehu. Horský priechod Dargov je prejazdný bez obmedzení.
Cesty I. a II. triedy v okrese Michalovce sú zjazdné. Miestami sa vyskytuje kašovitá vrstva snehu a čiastočne nafúkané záveje.
V okrese Rožňava sú cesty väčšinou zjazdné, mokré a na niektorých úsekoch je súvislá vrstva snehu. Cesty I. triedy sú bez obmedzení a horské priechody sú zjazdné.
Zjazdné a mokré cesty sa nachádzajú v okrese Spišská Nová Ves. Na niektorých úsekoch je súvislá vrstva snehu.
Vodič kamióna uviazol v noci na pondelok (5. 1.) so svojím vozidlom priamo na železničnom priecestí na Humenskej ceste v Michalovciach. Ťahač s návesom ostal v snehovej kalamite priamo na koľajisku. Policajti z Michaloviec, ktorí tadiaľ prechádzali zastavili, aby situáciu preverili a poskytli pomoc. Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, kontaktovali železničnú políciu, ktorá zabezpečila obmedzenie železničnej dopravy.
„Vďaka pohotovej reakcii policajtov a bagristovi, ktorého si všimli v blízkosti priecestia, sa podarilo kamión stiahnuť mimo koľajiska bez zranení a bez škôd na majetku,“ uviedla košická krajská polícia. Podľa jej informácií mal priecestím prechádzať rýchlik už o štyri minúty.
Na pondelok bola v Košickom kraji naplánovaná celokrajská dopravná kontrola zameraná na bezpečnosť premávky. Snehová kalamita skomplikovala situáciu na viacerých úsekoch ciest. „Policajti monitorovali problémové úseky, riadili a usmerňovali dopravu, uzatvárali neprejazdné cesty a boli v neustálom kontakte so správcami komunikácií,“ dodala polícia.
V Košiciach pre zlú poveternostnú situáciu vyhlásili v stredu ráno prvý kalamitný stupeň. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že všetky hlavné cestné ťahy sú prejazdné. Niektoré zastávky MHD v kopcovitých terénoch sú však neobsluhované. Dôsledky počasia budú mať vplyv aj na odvoz odpadu.
Počas uplynulej nočnej zmeny bolo v teréne 52 mechanizmov zimnej údržby. „Na mnohých úsekoch sa od noci vytvárajú snehové jazyky a záveje. Prioritou mesta a cestárov bolo udržať prejazdné predovšetkým hlavné cestné ťahy,“ uviedol pre TASR hovorca mesta Dušan Tokarčík s tým, že cestári od stredajšieho rána pokračujú v údržbe vedľajších ciest a vnútrosídliskových komunikácií.
Čo sa týka MHD, počasie spôsobovalo problémy najmä v kopcovitých terénoch. Zaznamenali aj viaceré meškania na autobusových či električkových linkách. Mesto pripomína, že už v noci boli na odhŕňanie tratí nasadené tri technologické električky.
„Vzhľadom na poveternostnú situáciu bude na niektorých kritických miestach problém s plánovaným odvozom komunálneho odpadu, o čom už mesto informovalo aj mestské časti. Ide najmä o úseky so zhoršenou zjazdnosťou, problematickým prístupom ku stojiskám alebo zvýšeným rizikom vzniku škodovej udalosti,“ dodáva mesto.
Ako pre TASR uviedla zo spoločnosti Kosit Slavomíra Brzová, nedostupné či rizikové úseky budú riešené náhradným vývozom v čo najskoršom termíne.
Na strednom a východnom Slovensku bolo v stredu ráno väčšinou sedem až 20 centimetrov snehu vrátane južnej časti územia. Na východe Podunajskej nížiny bolo zväčša päť až 20 centimetrov snehu. Bratislavský a Trnavský kraj je naďalej väčšinou bez snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Posledné dve trvalejšie sneženia na frontálnom rozhraní spojeného s tlakovou nížou so stredom nad Stredomorím, prípadne Jadranom, zasiahli aj naše územie. Krajný západ Slovenska a západná časť Trenčianskeho a Žilinského kraja však zostala väčšinou mimo hlavného zrážkového pásma na uvedenom frontálnom rozhraní,“ priblížili meteorológovia s tým, že preto bola v stredu ráno naďalej väčšina Bratislavského a Trnavského kraja bez súvislej snehovej pokrývky.
V Trenčianskom kraji je podľa SHMÚ súvislá snehová pokrývka zväčša aj v nižších polohách, ale väčšinou je to len pár centimetrov snehu. „Na niektorých miestach (najmä na dolnom Zemplíne) je sneh v týchto chvíľach už vďaka silnému vetru nerovnomerne rozmiestnený,“ dodali odborníci.
Počasie na východe Slovenska komplikuje dopravu. Polícia vodičov žiada o maximálnu opatrnosť, prispôsobenie rýchlosti stavu vozovky a zváženie nevyhnutnosti cesty. Košická krajská polícia evidovala v stredu ráno najhoršiu situáciu v okresoch Sobrance, Michalovce, Trebišov a Košice-okolie.
Pre tieto okresy je aj vyhlásený prvý kalamitný stupeň. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) a polícia Košického kraja. Cesty v kraji sú podľa polície zasnežené, všetka technika je v teréne.
