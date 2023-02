Horský priechod Donovaly uzavreli pre vozidlá nad 10 m celkovej dĺžky

Bratislava 6. februára (TASR) - Prevažne v severnej polovici stredného a časti východného Slovenska je na cestách prvej až tretej triedy vrstva kašovitého alebo utlačeného snehu. Väčšinou dosahuje hrúbka snehovej vrstvy tri, miestami päť centimetrov. Naďalej platí prvý stupeň kalamitnej situácie na úseku diaľnice D1 Poprad-Tatry - Spišský Štvrtok. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na webe zjazdnost.sk.



Na ceste druhej triedy medzi Skalkou a Kremnicou je utlačený sneh až do 15 centimetrov hrúbky. "Zľadovatený sneh hrúbky jeden až tri centimetre sa môže ojedinele vyskytovať vo vyššie položených polohách Slovenska, najmä však v okresoch Turčianske Teplice, Michalovce a Trebišov," priblížila.



Ďalej uviedla, že utlačený sneh do desať centimetrov hrúbky sa môže nachádzať na cestách tretej triedy v obvodoch Haligovce, Spišská Stará Ves, Námestovo a Trstená, a na ceste druhej triedy medzi Spišskou Belou a Spišskou Starou Vsou.



Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. "HP Čertovica, Zbojská, Štós, Dobšiná, Súľová, Grajnár, Fačkov, Príslop, Branisko a Vernár majú povrch pokrytý čerstvým, kašovitým alebo utlačeným snehom hrúbky jeden až tri centimetre, na HP Huty, Herlianske Sedlo a Podspády hrúbky štyri až päť centimetrov," dodali. Zľadovatený sneh do troch centimetrov hrúbky sa nachádza na HP Donovaly, Chorepa a Vrchslatina. "HP Príslop je uzatvorený pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky," doplnila.



Horský priechod Donovaly uzavreli pre vozidlá nad 10 metrov celkovej dĺžky



Horský priechod Donovaly uzavreli v pondelok ráno pre vozidlá nad desať metrov celkovej dĺžky. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozornila na webe zjazdnost.sk.



Na vozovke horského priechodu sa nachádza zľadovatený sneh hrúbky tri centimetre. Pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky je uzavretý aj horský priechod Príslop.