Snehová pokrývka je na horách rozložená už len nerovnomerne

Liptovský Hrádok 24. apríla (TASR) - V najvyšších pohoriach Slovenska prevláda malé lavínové nebezpečenstvo. Snehová pokrývka je vo vyšších nadmorských výškach rozložená nerovnomerne. Informoval o tom Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



"Na slnkom osvetlených svahoch sa môžu poobede vytvárať malé spontánne lavíny alebo splazy z mokrého a ťažkého snehu. Ojedinele nebezpečné môžu byť vysoko položené extrémne strmé svahy v žľaboch, depresiách a pod stenami všetkých expozícií," uviedol Biskupič. Väčšie riziko podľa neho predstavuje pošmyknutie sa na tvrdom, zľadovatenom svahu.



Ráno bolo na horách jasno, teplota sa pohybovala od mínus troch do plus piatich stupňov Celzia. Fúkal prevažne mierny vietor premenlivých smerov do piatich metrov za sekundu. Na horách panuje jarná situácia, súvislejšia snehová pokrývka sa nachádza od asi 1700 metrov nad morom.