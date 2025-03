SNEHOVÁ VRSTVA KLESÁ: V prevádzke je už len 25 lyžiarskych stredísk

Nízke Tatry







Čachovo - Selce 80 cm Veľmi dobré

Donovaly - Záhradište 50 cm Dobré

Donovaly - Nová hoľa 50 cm Dobré

Jasná sever 30-60 cm Veľmi dobré

Jasná juh 30-60 cm Veľmi dobré

Opalisko - Závažná Poruba 45 cm Veľmi dobré

MÝTO SKI & BIKE 50-55 cm Dobré

SKI PARK Liptovská Teplička 40 cm Veľmi dobré

Krpáčovo 30-35 cm Veľmi dobré

Pavčina Lehota 35-40 cm Veľmi dobré

Ski Telgárt 50 cm Dobré

Šachtičky 40 cm Veľmi dobré

Tále 60 cm Veľmi dobré Ski

Čierny Balog 40-50 cm Veľmi dobré

Vyšná Boca - Bačova roveň 40 cm Veľmi dobré

SKI Centrum Demänová 20-40 cm Veľmi dobré

Ski Hlobišov - Hronec 45 cm Veľmi dobré







Vysoké Tatry







Tatranská Lomnica 50-70 cm Dobré

Štrbské Pleso 50-60 cm Dobré

Starý Smokovec 30 cm Dobré

Snowpark Lučivná 30-40 cm Dobré

SKITATRY - Zadná Lopušná dolina 80-90 cm Veľmi

dobré Svit - Lopušná dolina 30-70 cm Veľmi dobré







Západné Tatry







Roháče - Spálená dolina 70-90 cm Veľmi dobré

Skicentrum Žiar-Dolinky 30 cm Dobré

SKI PARK Oravice 60-100 cm Veľmi dobré







Belianske Tatry







BACHLEDKA Ski and Sun 50 cm Veľmi dobré

Skicentrum Strednica - Ždiar 75 cm Dobré

Ski Monkova dolina - Ždiar 40 cm Veľmi dobré







Veľká Fatra







Jasenská dolina 30-40 cm Veľmi dobré

Ružomberok - Malinô Brdo 70 cm Veľmi dobré







Malá Fatra







Vrátna - Paseky 60-70 cm Dobré

Vrátna - Chleb 0 cm Nevyhovujúce

winter park MARTINKY 25-55 cm Veľmi dobré

Snowland - Valčianska dolina 75 cm Veľmi dobré







Kremnické vrchy







Ski Skalka 30-40 cm Veľmi dobré

Králiky 40 cm Dobré







Štiavnické vrchy







Salamandra Resort 50-60 cm Veľmi dobré







Veporské vrchy







Hotel Zerrenpach Látky 20-25 cm Dobré







Malé Karpaty







Zochova chata - Piesok 20-30 cm Dobré

Pezinská Baba 20-30 cm Dobré







Javorníky







Ski Ráztoka - Horná Maríková 40 cm Veľmi dobré







Kysucké Beskydy







SNOWPARADISE Veľká Rača 20-40 cm Veľmi dobré







Oravské Beskydy







Orava Snow - Oravská Lesná 40 cm Veľmi dobré







Oravská Magura







SKI PARK Kubínska hoľa 40-60 cm Veľmi dobré

Ski Zábava-Hruštín 60-80 cm Veľmi dobré

Ski Krušetnica 55 cm Veľmi dobré







Skorušinské vrchy







BREZOVICA 35-40 cm Veľmi dobré







Volovské vrchy







Jahodná 25-40 cm Dobré SKI

Poráč Park 45 cm Veľmi dobré







Čergov







Drienica 50 cm Veľmi dobré

Lysá ski 50 cm Veľmi dobré







Nízke Beskydy







Makovica - Nižná Polianka 40 cm Veľmi dobré

Ranč Regetovka SKI 70 cm Veľmi dobré















Bratislava 12. marca (TASR) - Lyžovačka sa v týchto dňoch sústreďuje predovšetkým do vyšších polôh. Snehová vrstva klesá, no je dostatočná, aj keď sneh je mokrý. K zlepšeniu podmienok vo vyšších polohách dôjde po ochladení – pravdepodobne koncom týždňa. V prevádzke je do 25 stredísk, všetky ostatné areály sú pre túto sezónu zatvorené alebo majú víkendový režim, no v závislosti od lyžiarskych podmienok. Cez víkend by sa tak mohol počet stredísk ešte zvýšiť o 20 areálov. V niektorých strediskách už platia výhodnejšie, mimosezónne cenníky.