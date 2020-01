Dnes sa môžete vyblázniť na svahu v týchto strediskách

Nízke Tatry



Čachovo-Selce - 30-50 cm veľmi dobré



Jasná sever a juh - 30-80 cm dobré



Donovaly - 20-30 cm veľmi dobré



Opalisko-Závažná Poruba - 60-80 cm veľmi dobré



Tále - 50 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota - 30-60 cm dobré



Telgárt - 40-50 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička - 30-35 cm dobré



Polomka-Bučník - 30-40 cm dobré



Vyšná Boca - 60-80 cm veľmi dobré



Krpáčovo - 50 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom - 40-55 cm veľmi dobré



Čertovica - 25-35 cm dobré



Šachtičky - 35-40 cm veľmi dobré





Vysoké Tatry



Dolný Smokovec - 35 cm veľmi dobré



Štrbské Pleso - 50-80 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica - 50 cm veľmi dobré



Kubašok-Spišské Bystré - 40-50 cm veľmi dobré



Podbanské - 10-20 cm dobré



Snowpark Lučivná - 35-40 cm veľmi dobré



Svit-Lopušná dolina - 30-40 cm dobré



Tatrasvit-Lopušná dolina - 40-50 cm veľmi dobré



Starý Smokovec - 30-35 cm dobré





Západné Tatry



Roháče-Spálená - 60-80 cm veľmi dobré



Janovky-Zuberec - 40-50 cm veľmi dobré



Dolinky-Žiar - 30 cm dobré





Belianske Tatry



Bachledka - 50-60 cm veľmi dobré



Monkova dol.-Ždiar - 90 cm veľmi dobré



Strednica - Ždiar - 50-60 cm veľmi dobré



Strachan - Ždiar - 50-60 cm veľmi dobré



Bachledova-DENY - 30-40 cm veľmi dobré





Spišská Magura





Vyšné Ružbachy - 80 cm veľmi dobré





Veľká a Malá Fatra



Jasenská dolina- 40-50 cm veľmi dobré



Valčianska dolina - 50-70 cm veľmi dobré



Vrátna - Paseky - 40-70 cm veľmi dobré



Winter park Martinky- 25-55 cm dobré



Fačkovské sedlo - 20-30 cm dobré



Malinô Brdo - 30-40 cm veľmi dobré



Malá Lučivná-BLV1- 10-30 cm dobré





Stredné Slovensko





Krahule - 30-50 cm veľmi dobré



Králiky - 25-50 cm veľmi dobré



Skalka arena - 30-50 cm veľmi dobré



Čičmany- 25-45 cm veľmi dobré





Štiavnické vrchy



Salamandra resort- 0-40 cm dobré



Kokava - línia - 40-60 cm veľmi dobré



Vyšná Slaná- 30 cm veľmi dobré



Zerrenpach Látky - 10-30 cm dobré



Drozdovo- 15-20 cm dobré



Košútka - Hriňová - 30-40 cm veľmi dobré





Západné Slovensko



Bezovec - 30 cm veľmi dobré



Zochova chata- 20-35 cm dobré



Pezinská Baba - 20-35 cm dobré



Stará Myjava - 40 cm veľmi dobré



Kálnica - 25 cm dobré





Javorníky



Kohútka - 30-50 cm veľmi dobré



Čertov - Lazy p. Makytou- 30-50 cm veľmi dobré



Kasárne - Javorníky- 30-50 cm veľmi dobré



Makov- 25-40 cm veľmi dobré





Orava a Kysuce



Oravská Lesná- 45-70 cm veľmi dobré



Zábava-Hruštín- 30 cm veľmi dobré



Krušetnica- 30-40 cm veľmi dobré



Ski Vitanová- 55-70 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa- 30-60 cm veľmi dobré



Snowparadise Veľká Rača- 25-55 cm veľmi dobré



Športcentrum Oščadnica - 40 cm dobré



Brezovica - 50-70 cm veľmi dobré



Racibor-Oravský Podzámok - 50-80 cm veľmi dobré





Východné Slovensko





Litmanová - 50 cm veľmi dobré



Levočská dolina- 30-50 cm veľmi dobré



Plejsy - 40-50 cm veľmi dobré



Vernár-Studničky- 40 cm veľmi dobré



Drienica - 30 cm veľmi dobré



Jahodná - 30-40 cm veľmi dobré



Gugel Mlynky - 30-50 cm dobré



Makovica-Nižná Polianka- 30-60 cm veľmi dobré



Vyšné Ružbachy- 80 cm veľmi dobré



Poráč Park - 30-40 cm veľmi dobré



Fričkovce- 10-20 cm dobré

Alpské strediská





Za posledné dni sa situácia v Alpách výraznejšie nezmenila, výška snehu je stabilná. Dnes a zajtra sa očakávajú snehové zrážky, najintenzívnejšie má snežiť vo Francúzsku, zároveň má byť veterno a klesli aj teploty. V talianskych Dolomitoch je najvyššia snehová vrstva v stredisku Marmolada – Arraba 95 až 295 cm, do 2 m snehu je Civette, 30 až 155 cm hlási 3 Zinnen, 30 až 130 cm Cortina d'Ampezzo, od 60 do 130 cm Kronplatz.



Rakúsko





Dolné a Horné Rakúsko



Annaberg - 40-60 cm veľmi dobré



Göstling – Hochkar - 60-80 cm veľmi dobré



Hinterstoder- 40-140 cm veľmi dobré



Stuhleck - 30-80 cm dobré





Ľadovce



Stubai - 40-310 cm dobré



Pitztal - 145-285 cm dobré



Sölden - 15-310 cm dobré



Hintertux - 45-235 cm dobré



Zugspitze - 145-165 cm dobré



Zell am See – Kaprun - 45–160 cm dobré





Tirolsko/Salzburgsko



Serfaus – Fiss – Ladis - 20-110 cm veľmi dobré



St. Anton am Arlberg - 65-140 cm dobré



Ischgl- 40–100 cm veľmi dobré



Kitzbühel – Kirchberg - 50–80 cm dobré



Zillertal - 60–195 cm dobré



Obertauern - 140–180 cm veľmi dobré





Švajčiarsko



Davos Klosters - 40-105 cm dobré



Zermatt - Matterhorn- 45-120 cm dobré



Saas-Fee - 35–245 cm dobré



4 Vallées - 20–180 cm dobré





Taliansko



Alta Badia - 30-110 cm dobré



Marmolada – Arabba - 95-295 cm dobré



Madonna di Campiglio - 60–150 cm veľmi dobré



Cortina d'Ampezzo - 30-130 cm dobré



Livigno - 75-150 cm dobré



Adamello - Tonale - 200-400 cm dobré

Bratislava 27. januára (TASR) - Na slovenských zjazdovkách prevládajú naďalej dobré až veľmi dobré podmienky, s nezmenenou hrúbkou snehu, ktorá sa pohybuje na technicky zasnežovaných zjazdovkách od 20 do 60 cm, miestami o 10 až 20 cm viac – najmä na severe a vo vyšších polohách. Podklad je premrznutý a tvrdý, tento týždeň by mohlo, podľa predpovedí našich meteorológov, pripadnúť pár centimetrov snehu, čo by podmienky o niečo zlepšilo. Prevádzkovatelia priebežne technicky dosnežujú – teploty sú nízke. V prevádzke je do 80 zimných areálov. V Čičmanoch aj na Fačkovskom sedle spustili ďalšie zjazdovky. 60% areálov má prevádzku min. 60%-nú.