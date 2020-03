Dnes si môžete zalyžovať v týchto strediskách

Nízke Tatry



Donovaly - 25-35 cm veľmi dobré



Jasná sever a juh - 30-80 cm veľmi dobré



Opalisko-Závažná Poruba - 45-65 cm veľmi dobré



Tále - 40-60 cm veľmi dobré



Telgárt - 40-50 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička - 30-35 cm dobré



Krpáčovo - 50 cm veľmi dobré



Čertovica - 25-50 cm veľmi dobré



Polomka-Bučník - 20-30 cm dobré





Vysoké Tatry



Štrbské Pleso - 70-100 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica - 30-130 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná - 40-45 cm veľmi dobré



Starý Smokovec - 25 cm dobré



Západné Tatry



Roháče-Spálená - 80-110 cm veľmi dobré



Dolinky-Žiar - 20-30 cm dobré





Belianske Tatry







Bachledka - 30-40 cm dobré



Strednica - Ždiar - 30-40 cm veľmi dobré



Strachan - Ždiar - 50 cm veľmi dobré



Bachledova Deny - 30-40 cm dobré







Veľká a Malá Fatra







Vrátna - Paseky - 20-40 cm veľmi dobré



Winter park Martinky - 60-80 cm veľmi dobré



Malinô Brdo - 35-40 cm veľmi dobré



Stredné Slovensko







Králiky - 30-60 cm veľmi dobré



Skalka arena - 60-80 cm veľmi dobré



Kokava - línia - 30-60 cm veľmi dobré



Krahule - 30 cm veľmi dobré



Zerrenpach Látky - 10-30 cm dobré





Javorníky







Kohútka - 30-50 cm dobré



Kasárne-Javorníky - 30-60 cm veľmi dobré





Orava a Kysuce







Oravská Lesná - 30-60 cm veľmi dobré



Zábava-Hruštín - 30-50 cm veľmi dobré



Krušetnica - 30-50 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa - 35-70 cm veľmi dobré



Snowparadise Veľká Rača - 25-55 cm veľmi dobré



Brezovica - 40-55 cm dobré





Východné Slovensko





Levočská dolina - 30-50 cm veľmi dobré



Vernár-Studničky - 40 cm veľmi dobré



Drienica - 20 cm veľmi dobré



Jahodná - 20-40 cm dobré



Gugel Mlynky - 45-65 cm veľmi dobré



Litmanová - 40 cm dobré

Alpské strediská





Od začiatku týždňa sa snehová vrstva na alpských zjazdovkách zvýšila a to vplyvom sneženia, ktoré priniesol príchod teplého frontu. Dnes sa očakáva oblačné až polooblačné počasie, záporné teploty majú byť počas dňa až od nadmorskej výšky 3000 m. Talianske strediská sú zatvorené.



Dolné a Horné Rakúsko



Annaberg - 20-50 cm veľmi dobré



Göstling – Hochkar - 30-60 cm veľmi dobré



Hinterstoder - 15-190 cm veľmi dobré



Stuhleck - 50-90 cm veľmi dobré





Ľadovce



Stubai - 35-380 cm dobré



Pitztal - 170-330 cm dobré



Sölden - 15-325 cm veľmi dobré



Hintertux - 20-325 cm dobré



Zugspitze - 300-350 cm dobré



Zell am See – Kaprun - 40–290 cm dobré





Tirolsko/Salzburgsko





Serfaus – Fiss – Ladis - 20-170 cm veľmi dobré



St. Anton am Arlberg - 120-385 cm dobré



Ischgl - 60–120 cm veľmi dobré



Kitzbühel – Kirchberg - 55–110 cm dobré



Zillertal - 90–240 cm dobré



Obertauern - 190–230 cm veľmi dobré





Švajčiarsko



Davos Klosters - 90-210 cm dobré



Zermatt - Matterhorn - 55-300 cm dobré



Saas-Fee - 40–390 cm dobré



4 Vallées - 30–380 cm dobré



Bratislava 11. marca (TASR) - Lyžovačka sa až na pár výnimiek sústreďuje do severnejších lokalít. Viacerí prevádzkovatelia po víkende ukončili sezónu – napr. Valčianska dolina, Jasenská dolina, Vitanová, Salamandra resort, ďalší prešli do víkendového režimu, prípadne obmedzili prevádzku na piatok až nedeľu – napr. Janovky – Zuberec, Vyšná Boca, Drozdovo, Plejsy. Vleky a lanovky premávajú v asi 40 strediskách, dnes však počasie nebude pre lyžiarov priaznivé, očakáva sa dážď a na horách silný vietor. Snežiť má len od nadmorskej výšky 1700 m, kde je sústredených minimum slovenských stredísk. Podklad je zrána pevnejší, postupom dňa povoľuje, sneh je mokrý. Zlepšenie podmienok by mohol priniesť koniec týždňa, kedy sa očakáva, min. v noci, pokles teplôt opäť pod nulu.